すき家、高橋文哉さん出演のTVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇スタート -「炭火焼きほろほろチキンカレー」を頬張る姿に注目
牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売中。3月13日からは、俳優の高橋文哉さんを起用した新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇を、全国でオンエアしている。
新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇、全国でオンエア
新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇は、春の晴れた日に空を眺めている高橋さんがチキンのような形をした雲を見て「あの雲? ほろほろチキン?」と、すき家のほろほろチキンを思い浮かべるシーンからスタート。
すき家を訪れ「炭火焼きほろほろチキンカレー」を注文した高橋さん。大きなほろほろチキンをスプーンでほぐし、カレーと一緒にガッツリと頬張ると……
ふわっと炭火が香る柔らかなチキンとカレーのハーモニーに「たまらない」とつぶやく、高橋さん。その幸せそうな表情に注目の内容となっている。
新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇、全国でオンエア
新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇は、春の晴れた日に空を眺めている高橋さんがチキンのような形をした雲を見て「あの雲? ほろほろチキン?」と、すき家のほろほろチキンを思い浮かべるシーンからスタート。
すき家を訪れ「炭火焼きほろほろチキンカレー」を注文した高橋さん。大きなほろほろチキンをスプーンでほぐし、カレーと一緒にガッツリと頬張ると……
ふわっと炭火が香る柔らかなチキンとカレーのハーモニーに「たまらない」とつぶやく、高橋さん。その幸せそうな表情に注目の内容となっている。