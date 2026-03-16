4/2(木)深夜24時30分～放送スタート！「るなしい」〈信者ビジネス〉という復讐の渦に飲み込まれていく登場人物に窪塚愛流、本島純政ら個性豊かなキャストが決定！原菜乃華を含むメインキャスト３人の役写真を一挙解禁！

るなを狂わせる初恋の相手に窪塚愛流、“神の子”るなの唯一の理解者役に本島純政！

原菜乃華を含むメインキャスト３人の役写真を一挙解禁！

そして、彼女らの〈信者ビジネス〉という復讐の渦に飲み込まれていく登場人物に、

影山優佳・加藤小夏・根岸季衣ら個性豊かなキャストが決定！



上段左から：影山優佳、滝澤エリカ、駒井蓮、島村龍乃介

下段左から：加藤小夏、道上珠妃(ダウ90000)、正名僕蔵、根岸季衣

テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送いたします。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画をこの度実写ドラマ化いたします。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバル(本島純政)だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショー(窪塚愛流)に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意。前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンスにどうぞご期待ください！本作の主人公・郷田るな役を原菜乃華が演じるのは既報の通りですが…

＼この度、るなを取り巻く個性豊かなキャスト10名を一挙解禁！／

るなの人生を大きく狂わす初恋相手で学校の人気者・成瀬健章役に、今回がテレ東ドラマ初出演となる窪塚愛流、るなの幼なじみで唯一の理解者・石川スバル役に本島純政が決定しました！

また、るなと同じ学校に通う女子高生で恋に悩む後輩・大内塔子役に影山優佳、ケンショーの恋人・荻野岬役に滝澤エリカ、ケンショーに想いを寄せる同級生・森尾典子役に駒井蓮、ケンショーの悪友・樋口貴大役に島村龍乃介が名を連ねます。そして物語後半、加速する〈信者ビジネス〉の渦にさらなる波乱を巻き起こす二人。証券会社で営業職として勤めており、友人の誘いでるなの鍼灸院に通うようになる清野リク役を加藤小夏、るなの信者の一人で、鍼灸院を友人に広めることにのめり込む佐原和葉役を道上珠妃(ダウ90000)が演じます！

さらに、るなが生まれる前から火神の医学を信仰する信者・茂木毅役に正名僕蔵、るなと共に鍼灸院を営むるなの祖母・おばば役に根岸季衣が決定！



恋愛を禁じられた“神の子”るなが、一人の女性として初めて恋をするも、その恋心を押し殺して好きになった相手を〈信者ビジネス〉に陥れていく──。そんな恐ろしい“復讐”の渦に巻き込まれ、欲望や代償に惑わされながらも、懸命に自らの人生を生きていく登場人物たちを個性豊かなキャスト陣が彩ります。ぜひご期待ください！

≪役紹介＆キャストコメント≫

■窪塚愛流 ／ 成瀬健章役

陽野里高校2年で、学校の人気者。通称ケンショー。

「火神の子」であるるなに興味を持ち、次第に信者ビジネスに足を踏み入れる。

【コメント】

「るなしい」は僕のなかで善悪がはっきりしない物語だと思いました。だけど、演じさせていただくケンショーは善悪関係なしに彼の目的が、そして人生が彼のなかの気持ちに当然あります。僕は自分の概念を捨てて彼を演じ切りたいと思います。るなを神ではなく人間。神様のるなに飲み込まれないケンショーの感情の深い所までしっかり丁寧に演じたいと思いました。るな、ケンショー、スバル の3視点で見ることで物語の印象がかなり変わると思います。神様のるなの物語ではなくて、神をビジネスとして理解して向き合うケンショーを楽しみにしていてください。



■本島純政 ／ 石川スバル役

陽野里高校2年で、るなの幼なじみであり唯一の理解者。学校では文芸部に所属し、小説を書くことに勤しんでいる。



【コメント】

初めて原作を読んだときに、自分の知らない世界に驚きの連発で、「るなしい」の世界観にすごく惹き込まれ、のめり込んでいきました。僕が演じるスバルは、るなの幼なじみで、るなを一番近くで見続けてきた存在です。そんなスバルは、一見まともに見えるけど、実は一番危うい人物でもあると思っています。るなを守りたいと思いながらも、心のどこかで「るなは自分のもの」「るなを理解しているのは自分だけ」という執着心を持っているのがスバルだと思いました。そんな、るなへの愛情と執着心などスバルの複雑な感情を大切に演じたいと思っています！上田監督のもとみんなで創りあげていく「るなしい」是非楽しみにしていてください！！



■影山優佳 ／ 大内塔子役

陽野里高校1年。あることをきっかけにるなに恋愛相談をするようになる、るなの信者。



【コメント】

こんなにもミステリアスで刺激的な"沼"作品に参加させていただけること、そして観てくださるみなさんの心にどう爪痕を残していけるか、今からドキドキワクワクしております。これまでのお芝居の中でもとびきりハッピーちゃんなキャラクターなので、作品に濃淡を出せるように楽しんで精進します。



■滝澤エリカ ／ 荻野岬役

陽野里高校2年。ケンショーの恋人。



【コメント】

信教をベースとした世界観には不気味さがありつつも、登場人物に対してなぜかとても愛おしく感じるこの物語。私自身、心を大きく動かされました。「るなしい」ならではの純愛サスペンス。濃厚かつ刺激的で怪しい世界にどっぷりと浸りながら、「岬」のまっすぐな想いを視聴者の方々にしっかりお届けできるよう、演じきりたいとおもいます。



■駒井蓮 ／ 森尾典子役

陽野里高校2年。ケンショーに想いを寄せている。



【コメント】

原作、そして脚本を拝見した際の最初の感想は、「人はとても自分勝手に何かを信じたり、信じなかったりして、そしてそれを誰かに押し付けたり、また自分で過信したりする。一体何を信じているのだろう」というものでした。そんな郷田るなを信じ、惹きつけられていく人々の様は、掴めそうで掴めず…。その掴めなさに翻弄されているうちに、私演じる森尾という人物の生き方も自然と浮かび上がってくるのではないかと感じ、その過程を大切に、一つひとつ丁寧に向き合っていきたいと思っています。一生懸命演じさせていただきますので、是非ご覧ください！



■島村龍乃介 ／ 樋口貴大役

陽野里高校2年。ケンショーの悪友。



【コメント】

初めて原作を読んだとき、これは決して“普通の恋愛漫画”ではないと強い衝撃を受けました。宗教的とも言えるビジネスや承認欲求、そして恋愛感情が複雑に絡み合い、人間の弱さが生々しく描かれていて、これまでに出会ったことのない作品だと感じました。どのキャラクターにも自然と感情移入してしまい、気づけば物語の世界に深く引き込まれていました。今回、樋口貴大役としてこの素晴らしい作品に参加できることを心から嬉しく思います。樋口が抱える弱さと真摯に向き合いながら、一つひとつ丁寧に大切に演じていきたいです。



■加藤小夏 ／ 清野リク役

証券会社の営業職。友人・和葉の誘いでるなの鍼灸院に通うようになる。



【コメント】

「正しい、正しくない」は一人ひとりのなかにあって、なのに、この世の中にもその物差しはあって・・・。原作を読んでいる時間は、私の中の正しさはなんなのだろうと考えさせられました。この作品で唯一違う目を持ったリクとの時間を大切に過ごせたらなと思います。



■道上珠妃(ダウ90000) ／ 佐原和葉役

るなの信者の一人で、鍼灸院を友人に広めることにのめり込む。リクの友人。



【コメント】

今回初めて連続ドラマに出演させて頂くので、お話を頂いた時は本当に嬉しくて、頑張りたいの一心でした。私が演じる和葉は欲に忠実で、疑いの目を向けることなく自分が信じたいものを信じる人という印象があります。心から信じることが出来る、とも言えるのかなと思います。そのある種のピュアさが物語の中で吉と出るか凶と出るか、そもそもこの物語においての吉と凶を断言できるのか、思考を巡らせながらお楽しみいただけたら嬉しいです。



■正名僕蔵 ／ 茂木毅役

るなが生まれる前から火神の医学を信仰しており、人生を捧げるほどの信者。



【コメント】

どうも、茂木です。はい、すでに役に入っております。私、正名僕蔵は役に入り込んで、茂木と化しております。これはるな様のお力によるものです。代償はのちほど。あー、すみません。何を言っているのか意味不明ですよね…？失礼失礼。でも大丈夫です。このドラマを観ていただけたら、おわかりになります。なんで私がこんなテンションになっているか、ご覧になればきっとわかっていただけるはずです。この物語にはそういう力があります。つまり、私は「るなしい」のトリコです。どうぞお楽しみに。



■根岸季衣 ／ おばば役

るなの祖母。るなと共に火神の医学鍼灸院を営んでいる。



【コメント】

信者ビジネスというちょっとダークなワールドでもやっぱり青春で恋心が震えていて幾つもの想いが行き交っていて…物語が進むと段々不思議な世界観に浸ってきて飲み込まれてしまいそうな面白い作品です。原作のおばばの何とも言えない押し出しで発揮している存在感をさて、どう実写化しようかな？と監督他スタッフ達とルックス案から検討し始めた打ち合わせは、とても楽しい時間でした。虚実入り交じったドラマの中でのリアル感。さて、上手い事ご覧下さる皆様を引き込んでいけますでしょうか？「何だか分からないけど、おばばカッコ良かった」そんな反響が届いたら嬉しいなぁ～。



≪番組概要≫

【タイトル】 「るなしい」

【放送日時・放送局】