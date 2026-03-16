ドラマ『再会』ファン待望 竹内涼真＆主要キャストの“密着”オフショット公開 “彼女感満載”瀬戸康史の姿にSNS「かわいい」
俳優・竹内涼真（32）、瀬戸康史（37）、渡辺大知（35）が16日、出演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。最終回が、17日に放送されるのを前に、出演者3人が密着したほほ笑ましい撮影オフショットが公開された。
【写真】「瀬戸さん乙女になってて可愛い〜」竹内涼真＆ドラマ『再会』主要キャストの“密着”オフショット
投稿では「淳一・圭介・直人 腕を組み、最高の笑顔でピース」とつづり、中央の竹内を両サイドから渡辺と瀬戸がガッシリと腕を組んで挟み込んだショットなど、複数枚の写真を披露している。
2枚目では、瀬戸が腕を組んだ竹内の肩に目を閉じて寄りかかる、妖艶な姿も捉えられていた。3枚目では、両手でピースポーズした元気あふれる3人の姿もあり、撮影現場の明るい空気感が伝わる投稿となっている。
コメント欄には、「かわいい」「こうゆうオフショ見たかったです」「竹内さんいい体〜」「圭介の彼女感がたまらなくいい」「瀬戸さん乙女になってて可愛い〜」「ホッとするスリーショット」などと、ドラマファンから反響が集まっていた。
【写真】「瀬戸さん乙女になってて可愛い〜」竹内涼真＆ドラマ『再会』主要キャストの“密着”オフショット
投稿では「淳一・圭介・直人 腕を組み、最高の笑顔でピース」とつづり、中央の竹内を両サイドから渡辺と瀬戸がガッシリと腕を組んで挟み込んだショットなど、複数枚の写真を披露している。
コメント欄には、「かわいい」「こうゆうオフショ見たかったです」「竹内さんいい体〜」「圭介の彼女感がたまらなくいい」「瀬戸さん乙女になってて可愛い〜」「ホッとするスリーショット」などと、ドラマファンから反響が集まっていた。