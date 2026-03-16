【レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション】 3月31日 発売予定 価格：213円（税別）

レッドブル・ジャパンは、エナジードリンク「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml」を3月31日に発売する。価格は213円（税別）。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなどで販売される。

本商品は、エナジードリンク「レッドブル」のさくらんぼ味の新フレーバー。ひと口飲めば広がるさくらんぼのフルーティーな味わいに、桜の花を思わせる華やかな香りが重なる、春らしい味わいが特徴となっている。なお、本商品は世界各国で同一の味で展開される。

「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml」

発売日：2026年3月31日（火）

内容量：250ml

希望小売価格：213円（税別）

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

【主な原材料】

・カフェイン

250mlのレッドブル製品1缶には80mg含まれている。カップ1杯のドリップコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等。

・アルギニン

自然に人体に発生する準必須アミノ酸で食事摂取が主要な供給源。オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれている。

・ビタミンB群

正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素。ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、ビタミンB6やビタミンB12が含まれている。

・糖類

レッドブル・エナジードリンクの糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が原料。レッドブル・エナジードリンクは100mlあたり11gの糖類を含有。これはリンゴジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当する。

・アルプスの水

アルプスの湧水から汲まれた、新鮮で最高品質の水。