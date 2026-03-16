先週Google（グーグル）は、AI「Gemini」を搭載したGoogleマップの大型アップデートを発表。「Ask Maps」機能で、会話形式で運転中でも行き先の質問や要望にGeminiが答えてくれるようになります。

ドライブ中に便利そう

新しく現れた「Ask Maps」ボタンをポチッとすれば、たちまちGoogleマップがコンシェルジュのような存在になります。Googleの公式ブログでは、「スマホの充電が死にそう、コーヒーの行列が長くないカフェはどこ？」「今夜プレーできる、ライト付きの公共テニスコートはある？」といったユースケースを挙げています。

これまでは、大量のレビューコメントから自分の求める情報を探し出して判断する必要がありましたが、これからは「Ask Maps」に聞くだけです。

Geminiがユーザー投稿データや、ウェブ、企業自身から提供された情報など、ビジネスや目的地に関する膨大なデータを活用して、質問や要望に対する答えを導き出してくれます。特に運転中ははるかに便利になるはず。

Googleによれば、これまで3億以上の場所に関する情報を蓄積していて、そこには5億人以上のユーザーレビューが含まれているとのこと。誰も勝てないGoogleの圧倒的なデータ量、これをGeminiでいい感じにまとめてくれるなんて、恩恵しかありません。

もちろんGeminiはユーザー自身について把握している情報も活用します（最近Googleは、Gemini向けに「Personal Intelligence」というオプトイン機能も導入しました。これは検索履歴や写真ライブラリなど、ユーザー個人に関する情報を取り込む機能です）。

検索結果には、過去に訪れた場所や検索履歴をもとにパーソナルされるとのことで、例えばふだんヴィーガンレストランに行く人であれば、「仕事の後、Midtown Eastから友達が来るんだけど、居心地が良くて今夜7時に4人で座れる店ある？」と聞けば、Googleマップはヴィーガン向けの料理がある店を優先して表示してくれるという感じです。

ナビのUIや案内指示が大幅に進化

Image: Google

さらにもう1つの大きなアップデートも同時に発表、それはナビゲーション画面の全面的な刷新です。

Immersive Navigationは道路のレイアウトを3D表示に改良し、これまで平面的に表示されていた地図を立体化することで、建物や高架道路、地形などをより現実に近い形で表現します。また、前方の状況をよりわかりやすくするために、横断歩道、信号機、停止標識といった重要な安全関連の要素も表示されるようになります。

音声案内もアップデート。より分かりやすい指示を出せるようになります。例えば高速道路を降りるときには、「この出口を通り過ぎて、次の出口でIllinois 43 Southに入ってください」と具体的に案内してくれます。

さらに、目的地に近づいた「最後の1マイル」の案内も明確になり、「建物の入口」「近くの駐車場」「道路のどちら側にいるべきか」といった情報をより明確に教えてくれるようになります。そうそう、近くまでは行けるんだけど、駐車場通り過ぎちゃったりとか、最後の目的地の付近で迷いがちですよね、この機能とても便利そう。

ただし、この機能はアメリカとインドから開始で、日本はまだ対象外です。悲しい。

Ask Mapsの方は、すでに対象地域でAndroidとiOS向けに提供開始済み。Immersive Navigationの方はもう少しゆっくりと展開される見込みで、今後数カ月のうちに対応するとのことです。

日本でも早く使わせてくれ〜。

Source: Google