今回調査したのは、東京23区内にある中古マンションの価格相場。都内の不動産価格は上昇の一途をたどっており、「新築マンションなら1億円超は当たり前」なんて声も聞こえてくる。中古マンションも例外ではなく、手の届きにくさは増すばかり……。それでも仕事や生活、交通網といった環境のよさを考えると、「やっぱり23区内に住みたい！」と考える人も少なくないだろう。そんな人の参考になるように、東京23区内に位置する駅から徒歩15分圏内にある、シングル向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）とカップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満）、それぞれの中古マンション平均価格が安い駅のランキングを一挙公開！

東京23区内にある中古マンション価格相場が安い駅ランキング

【シングル向けTOP15】

順位／駅名／価格相場（駅の所在地／主な路線名）

1位 西馬込 3045万円（大田区／都営浅草線）

2位 板橋本町 3490万円（板橋区／都営三田線）

3位 板橋区役所前 3650万円（板橋区／都営三田線）

4位 大山 3880万円（板橋区／東武東上線）

5位 三ノ輪 3980万円（台東区／東京メトロ日比谷線）

6位 三河島 4080万円（荒川区／JR常磐線快速）

6位 南千住 4080万円（荒川区／JR常磐線）

8位 練馬 4090万円（練馬区／西武池袋線）

9位 蒲田 4130万円（大田区／JR京浜東北・根岸線）

10位 大森 4240万円（大田区／JR京浜東北・根岸線）

11位 鶯谷 4285万円（台東区／JR山手線）

12位 赤羽 4380万円（北区／JR京浜東北・根岸線）

12位 町屋 4380万円（荒川区／東京メトロ千代田線）

14位 王子 4480万円（北区／JR京浜東北・根岸線）

15位 中野新橋 4485万円（中野区／東京メトロ丸ノ内線）

【カップル・ファミリー向けTOP14（15駅）】

順位／駅名／価格相場（駅の所在地／主な路線名）

1位 柴又 3580万円（葛飾区／京成金町線）

1位 西新井大師西 3580万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

3位 竹ノ塚 3620万円（足立区／東武伊勢崎線）

4位 大師前 3680万円（足立区／東武大師線）

5位 六町 3690万円（足立区／つくばエクスプレス）

6位 青井 3730万円（足立区／つくばエクスプレス）

6位 江北 3730万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

8位 扇大橋 3794万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

9位 谷在家 3880万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

10位 梅島 3980万円（足立区／東武伊勢崎線）

11位 北綾瀬 3990万円（足立区／東京メトロ千代田線）

12位 お花茶屋 4099万円（葛飾区／京成本線）

13位 五反野 4150万円（足立区／東武伊勢崎線）

14位 京成高砂 4180万円（葛飾区／京成本線）

14位 四ツ木 4180万円（葛飾区／京成押上線）

「シングル向け」1位は、新橋まで20分ほどで行ける大田区の駅

シングル向け中古マンション（専有面積20平米以上〜50平米未満）の1位に輝いたのは、都営浅草線・西馬込（にしまごめ）駅で価格相場3045万円。東京23区の南端で、多摩川を挟んで神奈川県川崎市に接する大田区に位置している。西馬込駅自体、都内の地下鉄駅では最南端というロケーション。とはいえ都心のビジネス街・新橋駅まで、都営浅草線1本で約20分。西馬込駅から4駅目の五反田駅から、都心部を走るJR山手線に乗り換えることもできる。都営浅草線のアクセス特急に乗ると、成田空港駅まで乗り換えせずに約1時間46分で行くことも可能だ。

（画像／PIXTA）

1位・西馬込駅の地下ホームから地上に出ると、目の前は国道1号・第二京浜道路。その大通り沿いにスーパーやドラッグストア、コンビニが点在している。国道1号の西側には「西馬込商店街」、東側には「馬込文士村商店会」があり、しゃれたベーカリーやこだわりの飲食店といった個人商店が住宅の合間に見える。この駅周辺の一帯は大正・昭和期に多くの作家・芸術家が居住し、「馬込文士村」と呼ばれていた。彼らの住んでいた場所には現在、記念館や居住跡案内板があり、かつて文化人たちが愛した落ち着いた街並みは現在にも息づいている。駅の東側の馬込桜並木通りでは600ｍほどにわたって約90本の桜が咲き誇り、見頃に合わせて例年「馬込文士村大桜まつり」が催されるのも街の名物だ。

（画像／PIXTA）

2位には板橋区の都営三田線・板橋本町駅が価格相場3490万円でランクイン。同じ都営三田線沿線にある、巣鴨駅からJR山手線に、水道橋駅からJR中央・総武線各駅停車に、大手町駅からは東京メトロの丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線に乗り換えることができる。東京駅にも近い大手町駅までは約21分だ。地下ホームと結ばれた4つの地上出入口は、国道17号と環七が交差する四つ角に面している。国道17号の上部には首都高速も通っていて交通量の多い交差点だが、脇道に入ると喧騒（けんそう）も薄れる。駅の東北方面には「東洋大学総合スポーツセンター」や「味の素ナショナルトレーニングセンター」、東南方面には帝京大学の医学部や附属高校・中学、そのほど近くに東京家政大学の短大・高校・中学の敷地が広がり、落ち着いた雰囲気の街並みだ。国道17号に並走する旧中山道沿いの商店街にはスーパーや100円ショップ、中華食堂やラーメン店などの飲食店もあるため生活しやすいだろう。

（画像／PIXTA）

板橋本町駅から南へ旧中山道沿いの商店街を20分ほど歩くと、3位の板橋区役所前駅にたどり着く。価格相場は3650万円で、2位と同じ板橋区。都営三田線沿線のため他社路線に乗り換えがしやすい点も2位と同様だ。板橋区役所前駅付近の旧中山道沿いにも商店街が広がり、駅出入口がある国道17号の西側にもさまざまな飲食店がそろっている。駅出入口の一つは、地下通路で板橋区役所と結ばれているのも便利なところ。そして区役所を通り過ぎて山手通りを渡り、駅から西へ15分弱も歩くと、価格相場3880万円で4位にランクインした板橋区の東武東上線・大山駅に到着する。山手通り〜大山駅間の「遊座大山商店街」は多彩な店舗でにぎわっているので、板橋区役所前駅や大山駅の近くに住んだ際にはぜひ利用したい。

板橋区役所前駅から直結の板橋区役所（画像／PIXTA）

ここまで見てきたトップ4のうち3駅は板橋区に位置していた。トップ15には板橋区が3駅、大田区と荒川区も各3駅、続いて台東区と北区が各2駅、練馬区と中野区が各1駅。範囲を広げてトップ29の駅（上位32駅）の所在地を見ると、最も多いのは荒川区で5駅、続いて大田区・板橋区・台東区・豊島区が各4駅ランクインする結果となった。

【シングル向けTOP16〜29】

順位／駅名／価格相場（駅の所在地／主な路線名）

16位 京急蒲田 4490万円（大田区／京急本線）

16位 西巣鴨 4490万円（豊島区／都営三田線）

18位 新井薬師前 4630万円（中野区／西武新宿線）

19位 笹塚 4780万円（渋谷区／京王線）

20位 椎名町 4799万円（豊島区／西武池袋線）

21位 入谷 4840万円（台東区／東京メトロ日比谷線）

21位 日暮里 4840万円（荒川区／JR山手線）

23位 板橋 4880万円（板橋区／JR埼京線）

23位 下落合 4880万円（新宿区／西武新宿線）

23位 住吉 4880万円（江東区／東京メトロ半蔵門線）

26位 高円寺 4885万円（杉並区／JR中央線）

27位 南阿佐ケ谷 4898万円（杉並区／東京メトロ丸ノ内線）

28位 若松河田 4965万円（新宿区／都営大江戸線）

29位 浅草 4980万円（台東区／東京メトロ銀座線）

29位 要町 4980万円（豊島区／東京メトロ有楽町線）

29位 下板橋 4980万円（豊島区／東武東上線）

29位 西日暮里 4980万円（荒川区／JR山手線）

「カップル・ファミリー向け」を安く探すなら足立区は見逃せない！

続いてカップル・ファミリー向け中古マンション（専有面積50平米以上〜80平米未満）のランキングを見ていこう。1位には価格相場が3580万円と同額だった、京成金町線・柴又駅と、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅の2駅がランクインした。

1位の京成金町線・柴又駅は葛飾区を代表する古刹「柴又帝釈天」の門前にある。一帯は映画『男はつらいよ』（松竹映画）の舞台として知られ、帝釈天の参道には主人公の生家のモデルになったといわれるお団子屋さんをはじめ、飲食店や土産店がひしめいている。帝釈天を通り過ぎ、駅から東に15分弱も歩くと江戸川の河川敷へ。都内に唯一残る渡し舟「矢切の渡し」の乗り場があるので、小舟で対岸の千葉県に渡ってみるのも一興だろう。春のお花見、夏の「葛飾納涼花火大会」でもにぎわう河川敷へ向かう玄関口ともなる柴又駅は、観光地の側面ももっている。しかし、帝釈天とは方向が異なる駅の西側や南側には、青果店や精肉店などの個人商店やスーパー、ドラッグストアといった地元のひと御用達の商店街もあり、生活の場としても過ごしやすそうだ。また、柴又駅から京成金町線で京成高砂駅に出て、京成本線の通勤特急に乗ると、JR山手線に接続する日暮里駅まで計約25分で行くことが可能だ。

柴又駅（画像／PIXTA）

もう一つの1位、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅があるのは足立区の西端。駅名通り「西新井大師 總持寺」の西側約1km、歩いて15分ほどの場所に位置している。ちなみに、お寺の最寄駅は4位（価格相場3680万円）にランクインした東武大師線・大師前駅だ。さて、西新井大師西駅周辺は住宅地で、駅の西側や東南側にはUR賃貸住宅が立ち並ぶ。徒歩15分圏内に複数のスーパーやドラッグストアがあり、日々の買い物に便利な環境だ。駅北側の環七北通りと南側の環七、その両道路に交差する尾久橋通りといった大通り沿いにはファミレスや回転すし店、食べ放題のしゃぶしゃぶ店といった、家族で気軽に出かけやすい飲食店があるところも魅力の一つ。総合病院や小児科クリニックなどの医療機関も点在しているので、もしものときも安心だろう。日暮里・舎人ライナーは全13駅の短い路線だが、西新井大師西駅から約11分の西日暮里駅からは東京メトロ千代田線やJRの山手線、京浜東北線に、約14分の日暮里駅からはJRの山手線と京浜東北線、常磐線、そして京成本線に乗り換えることができる。

西新井大師西駅（画像／PIXTA）

3位には足立区にある東武伊勢崎線・竹ノ塚駅が、価格相場3620万円でランクイン。竹ノ塚駅は2022年に高架化への切り替えと新駅舎の使用を開始し、念願だった踏切の撤去を実現。踏切トラブルが解消し、駅周辺のスムーズな交通動線が確保された。高架化にともなって2024年には高架下に商業施設「EQUiA（エキア）竹ノ塚」がオープン。飲食店やドラッグストア、持ち帰り用フード店など25店舗が軒を連ねている。東口側・西口側ともにスーパーや飲食店が立ち並ぶなど、駅周辺にも商店が豊富。駅から東へ徒歩約5分の好立地に、こだわり食材が並ぶ1階の「イオンスタイル竹ノ塚」と、家電から家具・インテリアまでそろえた2・3階の「Tecc LIFE SELECT 足立竹の塚店」からなる複合施設が2025年6月に開業したのも地域の話題となった。アクセス面を見ると、竹ノ塚駅より5駅目の北千住駅から先で東武伊勢崎線は東京メトロ日比谷線と、さらに北千住駅より5駅目の曳舟駅で分岐しその先の押上駅から先で東京メトロ半蔵門線と、それぞれ相互直通運転を実施。そのため日比谷線沿線の銀座・霞ケ関・恵比寿や、半蔵門線沿線の大手町・永田町・表参道といった駅にも行きやすい。

竹ノ塚駅高架下のEQUiA竹ノ塚（画像／PIXTA）

トップ14入りした15駅の所在地を見ると、足立区（計11駅）または葛飾区（計4駅）のどちらかという結果に。さらにトップ30（32駅）にまで範囲を広げても、足立区が14駅！ 次いで数が多かった葛飾区は7駅だったので、ダブルスコアで引き離している。先に紹介した「シングル向け」の上位には荒川区や、大田区、板橋区、台東区、豊島区の駅が多くランクインしていたので、中古マンションの価格相場が安いエリアは広さによって異なることが浮き彫りとなったと言えるだろう。

【カップル・ファミリー向けTOP16〜30】

順位／駅名／価格相場（駅の所在地／主な路線名）

16位 京成立石 4239.5万円（葛飾区／京成押上線）

17位 青砥 4280万円（葛飾区／京成本線）

18位 西新井 4350万円（足立区／東武伊勢崎線）

19位 高島平 4389万円（板橋区／都営三田線）

20位 堀切菖蒲園 4480万円（葛飾区／京成本線）

21位 綾瀬 4580万円（足立区／JR常磐線）

21位 西台 4580万円（板橋区／都営三田線）

23位 足立小台 4640万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

24位 蓮根 4680万円（板橋区／都営三田線）

25位 下赤塚 4690万円（板橋区／東武東上線）

26位 浮間舟渡 4790万円（北区／JR埼京線）

27位 一之江 4840万円（江戸川区／都営新宿線）

28位 瑞江 4850万円（江戸川区／都営新宿線）

29位 篠崎 4910万円（江戸川区／都営新宿線）

30位 上板橋 4980万円（板橋区／東武東上線）

30位 志村三丁目 4980万円（板橋区／都営三田線）

30位 練馬高野台 4980万円（練馬区／西武池袋線）

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京23区内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分圏内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

シングル向け：専有面積20平米以上50平米未満

カップル・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/7〜2025/12

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)