SUUMOジャーナル

40℃超の酷暑日にも有効な「窓断熱」体験レポ！ 東京都民は自己負担「約6分の1」でリノベ可、窓の表面温度が劇的に下がる実力がすごすぎた

40℃超の酷暑日が毎年のように観測され、暑さが加速する日本の夏。実は、夏の間に住宅へ流れ込む熱のうち、約7割が「窓」から入ってくることをご存じ…