SUUMOジャーナル
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旧五輪選手村「HARUMI FLAG」自治会がアツすぎる！ 多様な住人が本気スキルで挑む、盆踊り2万人集客や交通改善など“街の価値向上”戦略 東京・中央区
2026年7月11日・12日の2日間、東京ベイブリッジを真正面に望む東京湾岸の絶景スポット「晴海ふ頭公園」で、約2万1000人が参加して「晴海ふ頭公園盆踊…
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美術家の「自宅兼アトリエ」が素敵すぎる！自ら描いた図面は”ダンジョン”のよう!? アンティークと植物を愛でる家 maisさん
楕円の窓が象徴的なガレージと住居、その横にはツタとハゴロモジャスミンに覆われたアトリエ。ここは、滋賀県在住の美術家、mais（マイス）さんの住ま…
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日本初！2階建て3Dプリンター住宅 |団地の害鳥を鷹が撃退 | 英語ゼロから海外移住をかなえた秘訣【6月人気記事まとめ】
ハンディファンの風に当たりながら、なんとか暑さをやり過ごし、木陰を探して歩いたり、夕暮れが待ち遠しくなったり。そんな夏の日常の中で、「これか…
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【子育て世帯の夏休み問題】子どもの居場所・宿題をUR団地が解決！ 涼しい集会所を無料開放、大学生による学習サポートも 「DANCHIつながるーむ」
夏休みは子どもにとって待ち遠しい一大イベント。一方で、保護者にとっては「日中をどう過ごしてもらおうか」と悩む時期でもあります。そんな夏休みの…
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団地の大規模修繕、高齢化で「委員立候補ゼロ」の危機！ “管理会社に丸投げ”に潜む罠、絶望の理事長を救った救世主とは？【ポンコツ理事長奮闘記9】
築40年を超える団地（120戸）の理事長経験者である筆者が、自身の団地の老朽化、高齢化、単身世帯化をぼやく本連載。今回のテーマは「大規模修繕」（…
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40℃超の酷暑日にも有効な「窓断熱」体験レポ！ 東京都民は自己負担「約6分の1」でリノベ可、窓の表面温度が劇的に下がる実力がすごすぎた
40℃超の酷暑日が毎年のように観測され、暑さが加速する日本の夏。実は、夏の間に住宅へ流れ込む熱のうち、約7割が「窓」から入ってくることをご存じ…
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【健康寿命を延ばす実家フルリノベ】60代後半、女性一人暮らしで決断。高断熱・高気密＆趣味を楽しむアトリエ付きに
Kさん（女性）が60代の終わりに、築30年の実家をスケルトンリノベーションした理由は明快だった。「健康寿命を延ばしたい」。両親を見送り、一人暮ら…
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パリ郊外の”セカンドユース”新名所に熱視線！ 家具・家電、衣類など商店街8店舗の商品すべてが「中古品（リユース）」!? サーキュラーエコノミーを極めた「ラ・ヴネル（La venelle）」に潜入
2025年9月、パリ郊外の街モントルイユに、フランス初となる「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」に捧げられた村が誕生しました。その名も「ラ・…
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【新宿駅30分以内】中古マンション価格相場が安い駅ランキング2026年。一人暮らし向け、二人暮らし・ファミリー向け、それぞれ1位は？
「新宿グランドターミナル構想」を掲げ、駅と街が一体になった一大再開発プロジェクトが進む新宿駅。JR各線や小田急電鉄、京王電鉄、東京メトロ、都営…
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「地方移住」成功の答え。いきなり田舎に住むと詰む？47都道府県を取材した編集者が明かす”人口30万人都市”が狙い目な理由と自分に合うまちの探し方｜徳谷柿次郎
東日本大震災やコロナ禍など、「当たり前」だった暮らしの地盤が揺らぐたびに、住む場所や生き方を見つめ直す人が増えてきた。地方移住への関心が高ま…
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【新宿駅30分以内】家賃相場が安い駅ランキング2026年。6万円台の駅が多数！川崎・稲城エリアに注目
JR各線や小田急電鉄、京王電鉄、東京メトロ、都営地下鉄など多彩な路線が交差する新宿駅。日本屈指の巨大ターミナルであり、2022年にはギネス世界記録…
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「冷房だけでは限界」が約6割。東京都の意識調査から見えた、酷暑を乗り切る「断熱リフォーム」の必要性。助成制度も解説
梅雨明けの地域が増えて、暑さが本格化する時期になった。今年はダブル高気圧の影響で、酷暑日が多いともいわれている。東京都の調査によると、自宅の…
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一人暮らし高齢者のホンネ「施設でなく賃貸がいい」、24時間見守り付きで自立した暮らしを。3社連携で孤独死や入居拒否の壁をなくす「まごころアパート」｜横浜市
超高齢社会の日本において、シニアの住まい探しは依然として高い壁に阻まれています。今の住まいを離れれば、入居できるのは数千万円規模の費用がかか…
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【30代夫妻が建てた平屋】施工費2367万円・83平米、天井高3.5mの開放感！ 高断熱で冬も結露なし、こたつを楽しめる”おこもりロフト”も｜神奈川県相模原市
数年前からブームが続いている、コンパクトかつ高性能な「平屋」。その人気は、今なお衰える気配がない。今回紹介する神奈川県相模原市のIさん夫妻も…
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ニューヨーク人情酒場 最新のNYの恋活アプリ事情と成功者夫妻を号泣させたエピソードとは？ OMAKASEレストランのお客さんから学んだこと
一見華やかな大都会、ニューヨークでの暮らし。しかし、生活にはお金がかかる！生活を維持するために多くの移民が働く場所、それは飲食店。単身やって…
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【母子留学】”教育移住”で脚光のマレーシアのリアル。家賃10万円代で150平米の絶景豪邸も、円安で年1000万円?!
近年、子どもの教育をきっかけに、一定期間海外で暮らす“教育移住”という選択肢が注目されている。なかでも人気を集めているのが、マレーシアだ。「…
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不動産の売却検討タイミングとして59.4％が有利と評価、売れるときに売る、価格より時期を重視する傾向へ
リクルートのSUUMOリサーチセンターが『住まいの売却検討者＆実施者』調査を行い、2025年（調査時期：2025年12月〜2026年1月）の調査結果を公表した。…
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19世紀”花の都パリ″の象徴「オスマニアン建築」の60平米アパルトマンを全面リノベ！ 予算1850万円、アートと工夫が詰まった夫婦の空間が素敵すぎる パリの暮らしとインテリア[24]
妻ヴェロニクさんは銀行のホスピタリティマネージャー。夫ローランさんは社会学者。結婚生活41年になるご夫妻は、1998年から今日まで、現在のアパルト…
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【30代夫妻、愛犬と暮らす平屋】100坪の敷地に87平米のアメリカン平屋。天井高4m超の開放感、冬は薪ストーブ1台・エアコン不要で快適 埼玉県入間郡
最近、若い世代を含めて人気上昇中な「平屋」。今回紹介する埼玉県入間郡のTさん夫妻も「最初から平屋しか想定しなかった」そう。広々とした約100坪の…
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築60年超の団地に「ビール醸造所」やカフェ!? 地域住民が商品開発にも参加、シェアキッチンで“小さなお店の夢”を叶える「団地キッチン」さいたま市
JR武蔵野線・西浦和駅から徒歩数分。埼玉県さいたま市桜区の田島団地に隣接する一角に、かつて銀行の支店だった建物を改装した「『団地キッチン』田島…