マネックスカードのクレカ積立が還元率改悪、月5万円の利用が必須に。ポイ活投資チャンネルは「dカード」への乗り換えを推奨
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活投資チャンネルが「マネックスカード×マネックス証券 クレカ積立ポイント還元率改悪 代替カードのご紹介」と題した動画を公開。マネックスカードを利用したクレカ積立のポイント還元率が2026年10月から改悪されることを受け、その詳細と代替カードについて解説した。
2026年10月買付分から、マネックス証券でのマネックスカードによる投信積立のポイント還元条件に、新たに「カードショッピング利用金額」が追加される。これまでの還元率は投信積立額のみで決まっていたが、今後はカードのショッピング利用額に応じて変動する仕組みだ。
具体的には、月々のショッピング利用額が5万円以上の場合に限り、従来の還元率（最大1.1%）が維持される。利用額が1万円以上5万円未満の場合は還元率が半減し、1万円未満の場合は0%となる。この変更により、積立投資のみでカードを利用しているユーザーはポイントを得られなくなるため、同チャンネルは「事実上オワコン」と指摘した。
一方で、改悪と同時に年会費の改定も発表された。これまで初年度無料で翌年度以降は年1回の利用で無料となっていたが、2026年10月27日の引き落とし分からは利用条件なく永年無料へと変更される。
今回の改悪を受け、同チャンネルは代替カードとして「dカード」を推奨。dカードはマネックス証券でのクレカ積立において、ショッピング利用額の条件なしで従来のマネックスカードと同等の還元率（最大1.1%）を得られる。年会費無料の「dカード」と、年会費11,000円の「dカードゴールド」があり、どちらもクレカ積立の還元率は同じであるため、特に年会費無料の「dカード」がおすすめだという。
現在、大手ポイントサイト経由でdカードを新規発行すると、高額ポイントがもらえるキャンペーンも実施中だ。dカードで5,000ポイント、dカードGoldで25,000ポイント、dカードPLATINUMでは35,000ポイントが進呈される。同チャンネルは、マネックスカードの改悪を機に、これらのキャンペーンを活用してdカードへ乗り換え、お得にクレカ積立を継続することを提案している。
2026年10月買付分から、マネックス証券でのマネックスカードによる投信積立のポイント還元条件に、新たに「カードショッピング利用金額」が追加される。これまでの還元率は投信積立額のみで決まっていたが、今後はカードのショッピング利用額に応じて変動する仕組みだ。
具体的には、月々のショッピング利用額が5万円以上の場合に限り、従来の還元率（最大1.1%）が維持される。利用額が1万円以上5万円未満の場合は還元率が半減し、1万円未満の場合は0%となる。この変更により、積立投資のみでカードを利用しているユーザーはポイントを得られなくなるため、同チャンネルは「事実上オワコン」と指摘した。
一方で、改悪と同時に年会費の改定も発表された。これまで初年度無料で翌年度以降は年1回の利用で無料となっていたが、2026年10月27日の引き落とし分からは利用条件なく永年無料へと変更される。
今回の改悪を受け、同チャンネルは代替カードとして「dカード」を推奨。dカードはマネックス証券でのクレカ積立において、ショッピング利用額の条件なしで従来のマネックスカードと同等の還元率（最大1.1%）を得られる。年会費無料の「dカード」と、年会費11,000円の「dカードゴールド」があり、どちらもクレカ積立の還元率は同じであるため、特に年会費無料の「dカード」がおすすめだという。
現在、大手ポイントサイト経由でdカードを新規発行すると、高額ポイントがもらえるキャンペーンも実施中だ。dカードで5,000ポイント、dカードGoldで25,000ポイント、dカードPLATINUMでは35,000ポイントが進呈される。同チャンネルは、マネックスカードの改悪を機に、これらのキャンペーンを活用してdカードへ乗り換え、お得にクレカ積立を継続することを提案している。
YouTubeの動画内容
関連記事
さわかみ投信「長期投資家デビュープロジェクト」開始！口座開設で最大36,000円分のファンドをプレゼント
SBI新生銀行「ハイパー預金」キャンペーン、1日預けるだけで1万円！おみくじや懸賞金で最大12,000円も
【2026年3月キャンペーンまとめ】高額・少額・地方自治体までお得情報を一挙公開！
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。