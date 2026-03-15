この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「マネックスカード×マネックス証券 クレカ積立ポイント還元率改悪 代替カードのご紹介」と題した動画を公開。マネックスカードを利用したクレカ積立のポイント還元率が2026年10月から改悪されることを受け、その詳細と代替カードについて解説した。



2026年10月買付分から、マネックス証券でのマネックスカードによる投信積立のポイント還元条件に、新たに「カードショッピング利用金額」が追加される。これまでの還元率は投信積立額のみで決まっていたが、今後はカードのショッピング利用額に応じて変動する仕組みだ。



具体的には、月々のショッピング利用額が5万円以上の場合に限り、従来の還元率（最大1.1%）が維持される。利用額が1万円以上5万円未満の場合は還元率が半減し、1万円未満の場合は0%となる。この変更により、積立投資のみでカードを利用しているユーザーはポイントを得られなくなるため、同チャンネルは「事実上オワコン」と指摘した。



一方で、改悪と同時に年会費の改定も発表された。これまで初年度無料で翌年度以降は年1回の利用で無料となっていたが、2026年10月27日の引き落とし分からは利用条件なく永年無料へと変更される。



今回の改悪を受け、同チャンネルは代替カードとして「dカード」を推奨。dカードはマネックス証券でのクレカ積立において、ショッピング利用額の条件なしで従来のマネックスカードと同等の還元率（最大1.1%）を得られる。年会費無料の「dカード」と、年会費11,000円の「dカードゴールド」があり、どちらもクレカ積立の還元率は同じであるため、特に年会費無料の「dカード」がおすすめだという。



現在、大手ポイントサイト経由でdカードを新規発行すると、高額ポイントがもらえるキャンペーンも実施中だ。dカードで5,000ポイント、dカードGoldで25,000ポイント、dカードPLATINUMでは35,000ポイントが進呈される。同チャンネルは、マネックスカードの改悪を機に、これらのキャンペーンを活用してdカードへ乗り換え、お得にクレカ積立を継続することを提案している。