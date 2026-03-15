山田優　（C）ORICON NewS inc.

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　　俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿で圧巻の美ボディを披露した。

【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場

　山田は「@otonamuse × @amphi_official」「mywork　Check it out!!!!!」と投稿。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」が、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10周年を記念し、宝島社が発行する人気ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』とコラボし、イメージに合わせた「BRAGENIC」をコラボカラーで展開しており、山田も大人のワイヤレスブラAMPHI「BRAGENIC」を着用。圧巻の美ボディを披露した。

　この投稿に「かわええ…」「カッコ良すぎるー　うっとり」などの反響の声が寄せられている。