41歳・山田優、ランジェリー姿で衝撃の美ボディ SNS反響「かわええ…」「カッコ良すぎるー うっとり」
俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿で圧巻の美ボディを披露した。
【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場
山田は「@otonamuse × @amphi_official」「mywork Check it out!!!!!」と投稿。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」が、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10周年を記念し、宝島社が発行する人気ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』とコラボし、イメージに合わせた「BRAGENIC」をコラボカラーで展開しており、山田も大人のワイヤレスブラAMPHI「BRAGENIC」を着用。圧巻の美ボディを披露した。
この投稿に「かわええ…」「カッコ良すぎるー うっとり」などの反響の声が寄せられている。
【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場
山田は「@otonamuse × @amphi_official」「mywork Check it out!!!!!」と投稿。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」が、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10周年を記念し、宝島社が発行する人気ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』とコラボし、イメージに合わせた「BRAGENIC」をコラボカラーで展開しており、山田も大人のワイヤレスブラAMPHI「BRAGENIC」を着用。圧巻の美ボディを披露した。
この投稿に「かわええ…」「カッコ良すぎるー うっとり」などの反響の声が寄せられている。