◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦して5-8で敗れ、連覇はならなかた。「7番・二塁」で出場した牧秀悟内野手（27＝DeNA）は4打数無安打に終わった。

8回は2死一、二塁の好機でオリックスに在籍するマチャドに遊ゴロに抑えらえた。準々決勝での終戦に「ベネズエラは強かった。個人としてもチームになかなか貢献できなかった悔しさはある」と振り返った。

2大会連続のWBC出場となった今大会は5試合で13打数2安打の打率・154、1打点で終了。「前回よりは試合に出られたが、ただ出ているだけという試合が多すぎた。この教訓を次に生かせるようにしたい」と前を向いた。

続けて「いろんな方が支えてくれた大会。その中でダル（ダルビッシュ）さん。リハビリをしながらもチームを気遣ってくれたり、現役選手はなかなかできないことをやってくれて、みんなためになった。恩返しできなかったのは悔しい」とアドバイザーとして尽力した右腕に感謝した。