俳優の高畑充希（34）が最新ショットを公開するとともに、子どもへの思いを明かした。

【映像】高畑充希、夫・岡田将生との密着夫婦ショット

2024年11月、俳優の岡田将生（36）との結婚を発表し、2026年1月に第1子を出産したことを報告していた。

2025年2月、夫の岡田がInstagramを更新し、フランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦ショットを披露。するとファンから、「おんなじ顔してる〜。夫婦って似るものなのね」「ラブラブショットもっと下さい!!」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

「ほんとに産後!?」高畑充希の最新ショットに驚きの声

2026年3月14日は、高畑がInstagramを更新。「第49回 日本アカデミー賞」優秀助演女優賞の受賞を報告するとともに、母としての顔をのぞかせている。

「まぶしい夜でした。李監督とは『怒り』で出会って国宝につながり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速5センチメートルの世界に飛び込む切符をいただきました。そう思うと、目の前の（いま）がひとつひとつ積み重なって、数年後に目の当たりにする景色につながるのだな、と。一瞬とて意味のない時間はないのだな、と思い知らされました。これは、ぼーっとしていられないな、と」

「でも、今は、ぼーっと子どもの寝顔をみている時間が1番幸せです。数年後の仕事にはつながらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる思い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」

この投稿にファンからは、「今しか過ごせないお子様との時間を大切にお過ごしください」「産後とは思えぬ美しさに脱帽です」「ほんとに産後!?ってくらいビューティーすぎます、かわいい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）