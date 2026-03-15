過密日程＆ケガ人も「誰が入っても同じことができる」 2位浮上の町田、主将・昌子源が感じるチームの進化

過密日程＆ケガ人も「誰が入っても同じことができる」 2位浮上の町田、主将・昌子源が感じるチームの進化