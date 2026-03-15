「TOKYO CREATIVE SALON 2026」が開幕 — 本田翼が語る東京の可能性と「FUTURE VINTAGE」とは
3月13日（金）から22日（日）までの10日間、東京を代表する9つのエリア（赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木）を舞台に展開される国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下、TCS2026）のオープニングイベントが2026年3月13日（金）に赤坂プリンス クラシックハウスで開催されました。

今年のテーマは、「FUTURE VINTAGE — 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」。実行委員会会長の大西洋氏、統括ディレクターの杉山央氏に加え、スペシャルゲストの本田翼さんが登壇しました。

大西会長は、TCS2026の開催意義として、桜の時期に多くの人を東京へ誘致すること、そしてハード（建物）先行の開発が進む東京において、アート、デザイン、ファッションといった「ソフト」面での個性を融合させ、ニューヨークやミラノとは違う東京ならではの街づくりを推進していくことを表明しました。

テーマの「FUTURE VINTAGE — 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」は、不透明な未来に対し過去に培われた文化的な価値をベースに、新しい価値を加えてイノベーティブな未来を創造するという目的をもって設定されたとします。



杉山統括ディレクターからは、本イベントは2020年から7年にわたって開催されており、2025年実施時の総来場者数が延べ125万人を超えるなど、「TCS」が国内外から注目を集めていることや9つのエリアで展開されるそれぞれの個性を活かしたプログラムの見所が説明されました。



・赤坂のコンセプトは「歴史を受け継ぎながら、変化し続けるオトナな社交場」。ポッドキャストの人気番組や配信者が集結する「JAPAN PODCAST FES 2026」や、赤坂芸者のモーションデータを記録・可視化する「AKASAKA Motion Heritage」などを開催。

・渋谷のコンセプトは「時代の先端を行く、トレンドが行き交う交差点」。渋谷ファッションウィーク初となるマーケット「THE CULTIVATE MARKET by SFW®」、高木由利子氏の 写真展「Threads of Beauty 1995-2025」などを開催。
・新宿のコンセプトは「FUTURE VINTAGE SO/ME/RU SHINJUKU」。染物と古着をリメイクした作品が彩る「SHINJUKU SO/ME/RU RUNWAY」、貴重な名品が集う新宿ヴィンテージマーケットなどを開催。

・原宿のコンセプトは「ストリートカルチャーが交差するまち、原宿」。裏原発の「URAHARA Fes.2026 FUTURE VINTAGE」（ストリートファッションランウェイ、フリーマーケットなど）、「HARAJUKU MUSIC FES produced by BEAMS」などを開催。

・六本木のコンセプトは「 様々な才能が集い、交差する街」ドレスデザイナー・小泉智貴氏のインスタレーション「六本木未来会議 アイデア実現プロジェクト #22 feat. TOMO KOIZUMI」、東京ミッドタウンが毎年主催するデザイン＆アートコンペティションの入選作品を展示する「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 EXHIBITION」などを開催。

そのほかにも、謎解きと「銀ぶら」を融合させた「GINZA QUEST 2」（銀座）、日本橋に点在する手工芸やクラフトを鑑賞・体験できる「Open Craft Branch」（日本橋）、匠の技を集める展示企画「Future Bloom Japan　〜桜とめぐる、日本の美と技〜」（羽田）などを実施。

また、新宿住友ビル三角広場では、古着店約100店舗が集結する「Tokyo Vintage Fashion Week」や、デザイナーユニット「NOMARHYTHM TEXTILE」に焦点を当て、街がものづくりに与える影響を展示した「Tokyo Trace」が展開されます。



小池百合子都知事からもビデオメッセージが寄せられ、「TCS」がコロナ禍を乗り越えて進化を遂げた7年目の祭典であること、各エリアの個性を活かして都市全体で発信することが、東京を世界に誇るファッション都市へと押し上げるために重要であるとの期待が表明されました。



ゲストの本田翼さんを交えたトークセッションでは、東京の創造力や可能性について、一見矛盾する「FUTURE」と「VINTAGE」というワードが、過去を現在に活かし、それが未来のビンテージになるといったように循環している。「使いやすい」「清潔」「便利」「早い」など、人に寄り添った進化やものづくりが東京の誇れる創造力である、とコメントしました。



TCS 2026は、都市全体をクリエイティブの舞台に変える試みとして3月13日（金）から22日（日）までの10日間にわたって開催されます。



公式HP tokyo-creativesalon.com