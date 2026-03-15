「秋篠宮家は贅沢」「天皇一家は質素」――。同じ皇室でありながら、なぜここまで評価が分かれてしまったのか。その分岐点としてしばしば語られるのが、小室圭さんと眞子内親王の結婚をめぐる一連の報道だった。

【皇族グラビア】「秋篠宮家はぜいたく」「天皇一家は質素」は本当か…日本のロイヤルファミリーの写真をすべて見る【美しいドレス姿も】

皇族をめぐる“メディアの報じ方”を、令和の皇室事情に詳しいジャーナリストの大木賢一氏の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



メディアと皇族のフシギな関係とは―― ©getty

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「小室圭さん」登場

徳仁皇太子一家への「負の注目」がさらに忘却の彼方に消え去るきっかけになったのは、「小室圭さん」の登場であろう。

2017（平成29）年5月、秋篠宮家の長女眞子内親王が国際基督教大学の同級生小室圭さんと婚約する準備が進められていると報じたのは、またしてもNHKだった。メディア各社はすぐに追随し、祝福の記事があふれた。

9月には、明仁天皇が結婚を認める「裁可」をして、婚約が内定。二人そろっての記者会見が行われ、互いを「太陽と月」に例える姿が話題になった。慶事に際して人柄を美しく描こうとするのは皇室報道の常であり、この時もそうだった。

しかし、その後小室さんの母親と、その元婚約者との間に金銭トラブルがあったことが週刊誌報道で明らかになり、風向きは一変した。2018（平成30）年2月、宮内庁は結婚に関する諸行事を天皇代替わり後の2020年まで延期すると発表した。

「多くの人が納得して喜んでくれる状況ではない」

結婚延期の発表から、明仁天皇退位、すなわち徳仁天皇即位まで約1年3ヵ月。この間、小室さんの渡米とニューヨークのロースクールへの入学があり、二人の結婚の行方が見通せないまま月日が流れた。

秋篠宮は「多くの人が納得して喜んでくれる状況ではない」との認識を示し、結婚を巡る曲折は続いた。小室さんが帰国し、二人が結婚したのは2021（令和3）年10月であり、記者会見で小室さんは、「小室眞子さん」となった眞子内親王がメディアの誹謗中傷にさらされて心身の不調に陥ったと訴えた。担当医師は診断名を「複雑性心的外傷後ストレス障害（複雑性PTSD）」と説明した。

小室圭さんと母親に関する報道は代替わりをまたいで延々と続き、結婚式もせずに海外移住する「身勝手な結婚」が非難されると同時に、その矛先はこうした「わがまま」を許した秋篠宮家そのものにも向かうことになった。秋篠宮邸の改修も「贅沢すぎる」と批判された。

そうした秋篠宮家への負の報道の間、即位をはさんだ徳仁天皇一家への批判的報道を目にした記憶がない。ここで注目されるのは、秋篠宮邸の改修に30億円以上が費やされたことと比較して、新しい天皇一家の住まいである御所の改修にはそれほどかからなかったとして、徳仁天皇一家の「質素ぶり」を賞賛する記事が多くの雑誌などに掲載されたことである。

ここには、一方を「下げる」ことによってもう一方を「上げ」ようとする、あるいは反対に、一方を「上げる」ことによってもう一方を「下げ」ようとする、皇室を巡る報道や世の受け止め方において何度も繰り返された構図が、またも現れている。

この場合、比較の果てにある最終的な目的が「徳仁天皇一家を上げる」ことにあったのか、それとも「秋篠宮家を下げる」ことにあったのかは判然としない。想像するに、報じているメディアの当事者自身も分からぬままに行っていたのではないか。あるいは批判することで秋篠宮家が「下がり」、後は勝手に徳仁天皇一家が「上がって」しまったのかもしれない。

「秋篠宮家」と「天皇家」なぜ評価が分かれた

「公」と「私」のどちらを重視しているかという点でも、両家の評価は一変した。

「平成流の精髄を継ぐ」と言われ、公務を巡る皇太子夫妻の希望を「私的」だと批判したはずの秋篠宮家が、今度は「私」を偏重する存在だとして非難された。

その根拠は、眞子内親王結婚を巡る騒動に責任ある態度を取れなかったとされる点、宮邸の改修費用が多額に上った点、米国に移住した小室夫妻が“皇室特権”を悪用しているとされる点、佳子内親王が赤坂御用地内の「別棟」で暮らしている点、悠仁親王の進学問題などだった。

反対に、徳仁天皇一家の御所改修に比較的費用がかからなかったことや、雅子皇后が皇太子妃時代以来、洋服の新調を控えて「着回し」をしてきたこと、さらに愛子内親王が成年に達した際にティアラの新調を辞退し、徳仁天皇の妹である黒田清子さんから借り受けて着用したことなどが、「公」の姿勢に徹したものとして賞賛された。

〈「美智子さまは天才女優」明仁上皇夫妻と徳仁天皇一家の人気が“反比例する”のにはワケがあった…天皇家で繰り返される『光と影の家族関係』〉へ続く

（大木 賢一／Webオリジナル（外部転載））