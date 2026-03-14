仲里依紗、14年ぶり「TGC」にシークレット出演 美人妹・れいちゃんと腕組みランウェイ【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の仲里依紗と妹でモデルのれいちゃんが2026年3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】仲里依紗、美人妹とランウェイ
仲里依紗が家族で運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）が、2025年に5周年を迎えた。同ブランド初のファッションショーには、仲が14年ぶりに出演し「TGC」初登場となる妹のれいちゃんとともに個性輝くランウェイを披露。ウェービーヘアで合わせたポップなスタイリングで会場中の視線を集めていた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】仲里依紗、美人妹とランウェイ
◆仲里依紗＆れいちゃん、個性炸裂ステージで観客の視線独占
仲里依紗が家族で運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）が、2025年に5周年を迎えた。同ブランド初のファッションショーには、仲が14年ぶりに出演し「TGC」初登場となる妹のれいちゃんとともに個性輝くランウェイを披露。ウェービーヘアで合わせたポップなスタイリングで会場中の視線を集めていた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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