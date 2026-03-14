東京都知事・小池百合子氏、9年ぶりTGCシークレット登場 若者へメッセージ「みなさんの叶えたいを支えていきたい」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】東京都知事の小池百合子氏が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演。約9年ぶりの出演となり、応援メッセージを届けた。
【写真】東京都知事・小池百合子氏、TGCシークレット登場
次世代を担う若年層が集うTGCのステージに、「⼥性活躍」を牽引する存在である⼩池⽒が登場。「すごいパワーですね！圧倒されます」と驚きを見せていた。
⼩池⽒は、「⼥性活躍の輪 〜Women in Action〜」（WA）を旗印に、若者⽀援、結婚・⼦育て⽀援など多様なライフステージに寄り添う施策を通じて、⼥性も男性も⼀⼈ひとりが⾃分らしく輝くことができる社会の実現に取り組んでいる。「女性も男性も輝きながらどんどん東京が元気になっていきます」とし、「なかなか人に相談できないことがありますよね。東京都でも5箇所くらいブースがありますし、メールでも相談してください。これから社会に出られてお仕事をされる、その時に前もって仕事場を経験してみるのもいいですよね。サントリーさんやZOZOさんなどで経験ができるという取り組みもしています」とアピール。
また「末広がりという良い年です。いろんな出会いがあるように東京都もサポートしています。出会いから結婚、出産、子育て、女性のライフステージへのサポートをしているのが東京都です」と言い、「人口の半分は女性。もっと女性のパワーを高めていくことが東京都を元気にすると思います。女性活躍の輪・WAを通じてみなさんと一緒に頑張っていきたい」と笑顔。最後に「これからの長い人生いろいろあると思いますが、自分自身の希望を叶える。そしてみなさんの『叶えたい』を支えていきたいと思います」と若者へメッセージをおくった。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆東京都知事・小池百合子氏、TGCシークレット登場
次世代を担う若年層が集うTGCのステージに、「⼥性活躍」を牽引する存在である⼩池⽒が登場。「すごいパワーですね！圧倒されます」と驚きを見せていた。
また「末広がりという良い年です。いろんな出会いがあるように東京都もサポートしています。出会いから結婚、出産、子育て、女性のライフステージへのサポートをしているのが東京都です」と言い、「人口の半分は女性。もっと女性のパワーを高めていくことが東京都を元気にすると思います。女性活躍の輪・WAを通じてみなさんと一緒に頑張っていきたい」と笑顔。最後に「これからの長い人生いろいろあると思いますが、自分自身の希望を叶える。そしてみなさんの『叶えたい』を支えていきたいと思います」と若者へメッセージをおくった。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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