【TTFC】『仮面ライダーガッチャード University』スペシャルアフタートーク配信！
『仮面ライダーガッチャード University』ファイナルステージの大成功を記念して、本島純政や松本麗世ほかメインキャストが出演するスペシャルアフタートークがTTFC会員限定で緊急配信されることが決定した。
＞＞＞ファイナルステージ 打ち上げ楽屋トーク場面カットをチェック！（写真9点）
「仮面ライダー」テレビシリーズ史上初、1年間を通して放送された『仮面ライダーガッチャ
ード』の「シーズン2」となる『仮面ライダーガッチャード University』。
そのラストを飾るのは、もちろん史上初となる2度目のファイナルイベント、『仮面ライダー
ガッチャード University ファイナルステージ』。
そして今回、その大千穐楽を終えたばかりの興奮冷めやらぬキャストたち───本島純政、松本麗世、藤林泰也、安倍乙、富園力也、加部亜門の６名が、楽屋からお届けするスペシャルアフタートークの配信が決定した。
全50話に及ぶ過酷な撮影期間と、ついに迎えた大団円―――。
完全な打ち上げモードでキャストたちが思い出を語り尽くす。
ファン必見の裏話も飛び出すかも！？
本企画は、『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズやVシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』の後の物語を描いた「仮想シーズン2」から名エピソードを小説化したとする『小説 仮面ライダーガッチャード University』（講談社／3月16日発売）にちなみ、もし、本当に「シーズン2」があったとしたら、当然ファイナルステージもあるはず……。という仮想を基にして、レギュラーキャスト6人が大集結。もちろん実際の彼らは、「シーズン2」の撮影も2回目のファイナルステージも経験していない。存在しないはずの ”思い出” を、身に覚えのない2027年までの過去（！？）の年表や、撮影した覚えのないシ
リーズ放送リスト、を見ながら…… 台本なし！ 打ち合わせなし！ 完全アドリブ！ でお送りする。
ハリウッドスターとの共演、東映次期社長の噂、脚本家デビューなどなど、爆笑必至、究極のムチャぶり合戦からどんなケミストリーが生まれるのか！？ ぜひお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ
＞＞＞ファイナルステージ 打ち上げ楽屋トーク場面カットをチェック！（写真9点）
「仮面ライダー」テレビシリーズ史上初、1年間を通して放送された『仮面ライダーガッチャ
ード』の「シーズン2」となる『仮面ライダーガッチャード University』。
そのラストを飾るのは、もちろん史上初となる2度目のファイナルイベント、『仮面ライダー
ガッチャード University ファイナルステージ』。
そして今回、その大千穐楽を終えたばかりの興奮冷めやらぬキャストたち───本島純政、松本麗世、藤林泰也、安倍乙、富園力也、加部亜門の６名が、楽屋からお届けするスペシャルアフタートークの配信が決定した。
全50話に及ぶ過酷な撮影期間と、ついに迎えた大団円―――。
完全な打ち上げモードでキャストたちが思い出を語り尽くす。
ファン必見の裏話も飛び出すかも！？
リーズ放送リスト、を見ながら…… 台本なし！ 打ち合わせなし！ 完全アドリブ！ でお送りする。
ハリウッドスターとの共演、東映次期社長の噂、脚本家デビューなどなど、爆笑必至、究極のムチャぶり合戦からどんなケミストリーが生まれるのか！？ ぜひお楽しみに。
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