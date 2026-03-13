この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

足3本のサワガニに中トロを与えた結果…「まさかの名前」決定に「センス良すぎ」の声

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「手足を失ったカニにお刺身を与えてみると…」と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかない状態で保護されたサワガニに、栄養価の高い「お刺身」を与え、その後の名前決定までの一部始終を紹介しています。



投稿者は、ガサガサ（川遊び）中に捕獲したサワガニを飼育しています。このサワガニは捕獲時から足が3本しかなく、ハサミも失っている状態でした。甲殻類は脱皮をすることで失った手足を再生できる能力があるため、投稿者は「脱皮をして体がちゃんと再生できるのか観察したい」と、懸命に飼育を続けています。これまでに小魚やミミズなどを与えてきましたが、今回は飼育1ヶ月の節目と「ご褒美」を兼ねて、スーパーで購入した刺身用の「中トロ」を用意しました。



「人間でも美味しいと感じるものは、サワガニにとっても美味しいはず」と、投稿者は中トロを小さくカットし、ピンセットでサワガニの目の前へ差し出します。するとサワガニは、残った足を使って器用に切り身をキャッチ。そのまま口元へ運び、モゴモゴと食べ始めました。水面に油が浮くほどの脂が乗った中トロに対し、サワガニは迷うことなく食いつき、順調に完食。投稿者は「食いつきは良かった」と安堵しつつ、今後の脱皮に向けてしっかりと栄養を摂ってほしいと願います。



動画の後半では、前回視聴者から募集していたこのサワガニの名前がついに発表されました。「元就（3本の矢）」「サンちゃん」「シャンクス」など、3本足にちなんだ多くの候補が寄せられる中、投稿者が選んだ名前は「ミサワくん」。理由は「3本足」という特徴に加え、投稿者が中学生時代に熱中していたプロレスラー「三沢光晴（2代目タイガーマスク）」へのリスペクトを込めたとのこと。「いいぞミサワ」と声をかけ、ハンディキャップを背負いながらも力強く生きる「ミサワくん」の再生に期待を寄せ、動画を締めくくりました。