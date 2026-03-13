サマソニ出演の羊文学、武道館ライブフィルムを映画館上映へ

羊文学が昨年開催した日本武道館公演を収録したライブ・フィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』が、3月29日（日）に全国47都道府県・66館の映画館で一斉上映される。本作の3月29日上映分のチケット一般発売が、3月12日（木）よりスタートした。

全国上映に先駆けて開催されるFC会員限定のプレミア先行上映はすでにチケット即日完売となっており、本上映への期待も高まっている。

12日、チケット発売に合わせて日本武道館公演の劇場版トレイラー映像が初公開された。さらに、3月25日、29日の上映当日の入場者プレゼントとして、ライブ・フィルム上映メモリアル・チケットがもれなく配布されることも決定。

4月1日（水）には、本公演を収録したBlu-rayパッケージのリリースも予定されている。セットリストには、年始に放送されたサッポロビール「第102回箱根駅伝用オリジナルCM」楽曲で話題の「光るとき」、Billboard JAPANチャートにてストリーミング累計再生回数2億回を突破した「more than words」（TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ）、「声」（月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌）、など、最新アルバム『Don’t Laugh It Off』収録曲を含む全20曲が収められている。

映画館での上映にあたり、ライティングや演出の繊細さを映像で再構築。さらに劇場版5.1chでマスタリングすることで、大スクリーンならではの臨場感と、“静寂さ”と“ダイナミックさ”を兼ね備えたサラウンドによる没入感を実現している。

現在、羊文学は全国ツアー『SPRING TOUR 2026』を絶賛開催中。また、今回の劇場上映を記念して、全国47都道府県のラジオ局にメンバーがコメント出演するキャンペーン「羊文学全国ラジオツアー」も実施。各対象番組では、ラジオ限定となる武道館公演のライブ音源もオンエアされている。

羊文学は「SUMMER SONIC 2026」や「METROCK2026」など大型フェスへの出演が決定しているほか、「VIVA LA ROCK 2026」など各地のフェスにもラインナップされており、国内フェスシーンでも存在感を見せている。昨年には欧州6カ国7都市を巡る初のヨーロッパツアーも開催するなど、海外での活動の幅も広げている。

【上映情報】

ライブ・フィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』日時：2026年3月29日（日）上映館：全国47都道府県66館上映館一覧：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2665277料金：前売券3,600円（税込/全席指定)、劇場販売券4,600円（税込/全席指定）チケット：3月12日より一般発売

【Blu-ray発売情報】

発売日：2026年4月1日（水）商品予約ページ：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

▼形態（全2形態）

通常盤［Blu-ray］価格：6,050円（税込）内容：・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]価格：8,800円（税込）内容：・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像・オリジナルグッズ：内容後日発表