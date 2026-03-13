医薬品の承認を受けていないニコチン入り電子たばこ「ニコパフ」を販売したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反の疑いで京都府内に住む21歳の男子大学生と18歳の男子高校生を逮捕。書類送検したのは9日のことだった。

「ニコパフとはニコチンと、“吹かす”を意味するpuff（パフ）を組み合わせた造語で、ニコチン成分が含まれるリキッド（液体）を加熱し、発生した蒸気を吸う電子たばこのことです。個人で海外から輸入して使用するのは違法ではないですが、医薬品としての承認を受けておらず、国内での販売・譲渡は禁止されています。今回の摘発は全国初となります」（夕刊紙記者）

男子大学生は去年11月、京都府内の路上でニコパフ10個を後輩の男子高校生に4万円で販売、この男子高校生は大阪府で17歳の少女に対して1個4500円で転売した疑いが持たれている。

発端は男子大学生が韓国旅行帰りの友人に誘われ、ニコパフを吸ったことで、男子大学生は当初、自身が吸う目的で海外の通販サイトを通じて購入していたが、次第に目的が転売へと変化。SNSで購入者を募り1個あたり4000～4500円で販売。売り上げは約28万5000円に上ったとみられている。

「SNSや個人間のやり取りで手軽に入手できるため未成年の使用も増加しており、また、違法薬物への入り口になってしまう危険性も指摘されています。ニコチン入りなので依存性が高いうえに、中に何が入っているかわからないので、気が付かないうちに大麻成分が入ったリキッドを吸ってしまっているということも起こり得るというのです」

警察は「ニコチン以外の有害物質が含まれる可能性もあり、安易に使用するのは危険」と注意を呼びかけているが、今後さらにまん延する可能性もありそうだ。