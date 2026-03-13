ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾として、後ろ姿や毛並みが「チップ」と「デール」によく似た、いたずら好きなトリが仲間入り！

新キャラクター「ピック バード」と「エラ バード」のぬいぐるみや、キャラクターをデザインしたグッズがラインナップされます☆

ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾「チップ＆デール」ピック バード／エラ バード

発売日：2026年3月22日（日）

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれた、ディズニーストア オリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズ。

第3話は、「ミッキーマウス」たちが不思議な世界で「ドレイク教授」を探しているストーリーから始まります。

今回登場するキャラクターは、後ろ姿が「チップ」に似ているしっかり者ながらいたずら好きなトリ「ピック バード（Pic Bird）」と、頭の毛並みが「デール」と似ているお調子者でいたずら好きなトリ「エラ バード（Ela Bird）」です。

ラインナップは、コンパクトなサイズ感がキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開されます。

左から）ピック バード（Pic Bird）／エラ バード（Ela Bird）

「チップ」と「デール」からもらった、モン、ブランとそれぞれお揃いのネクタイがポイント。

各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きでシリーズで集めるのにおすすめです☆

ピック バード（Pic Bird）

後ろ姿が「チップ」に似ている二色のクチバシが特徴的なトリ「ピック バード」

しっかり者で「エラ バード」と同じいたずら好きなキャラクターです。

エラ バード（Ela Bird）

「エラ バード」は、頭の毛並みが「デール」と似ているピンクのクチバシをしたトリです。

お調子者で「ピック バード」と同じいたずら好き☆

ユニベスティーズ ぬいぐるみ ピック バード カード付き

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ17×幅12×奥行き11cm

「チップ」が図鑑の世界で出会った「ピック バード」のぬいぐるみ。

「チップ」によく似た後ろ姿が愛らしく、二色のクチバシが特徴的です。

ピーナッツ風のデザインが使用されたキラキラの蝶ネクタイは取り外しできる仕様で、外すと首元のほわほわ毛並みがよく見えて、ますます「チップ」に似ているよう☆

ユニベスティーズ ピック バード ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約20.5cm

キャラクター 約高さ11×幅8×奥行き10cm

チェーン 約長さ15cm

後ろ姿が「チップ」と似ているトリ「ピック バード」のぬいぐるみキーチェーン。

「チップ」に似ている「ピック バード」にはピーナッツ風の蝶ネクタイがぴったり☆

ピックの目や羽先に合った色使いがおしゃれです。

ユニベスティーズ ぬいぐるみ エラ バード カード付き

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ18×幅12×奥行き11cm

「デール」によく似た頭の毛並みや、ピンクのクチバシがかわいい「エラ バード」のぬいぐるみ。

キラキラのホログラムが施された「エラ バード」のコレクションカードナンバーは“007”です。

アルファベット表記のキャラクターネームにあしらわれた“Ela(エラ)”は“Dale(デール)”の後ろ3文字の逆さ読みになっています。

ユニベスティーズ エラ バード ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約20.5cm

キャラクター 約高さ11×幅8×奥行き10cm

チェーン 約長さ15cm

ふっくらした見た目が愛らしい「エラ バード」のぬいぐるみキーチェーン。

かわいい見た目だけでなく、ふわふわやわらかな毛並みも癒やし度満点。

手持ちのバッグなどに付けていつでも一緒に過ごすことができます。

ユニベスティーズをデザインしたグッズが登場

グッズ名・価格：

・ぬいぐるみキーチェーン 各4,600円(税込)

・エコバッグ 1,100円(税込)

・ボックス入りステッカーセット 1,400円(税込)

・シークレットキーチェーン 各900円(税込)

ディズニーストアに新しい仲間が加わり、1年を迎えます。

今回、「ユニベスティーズ」のキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した、ワクワクするような描き起こしアートを用いたコレクションが展開されます。

ぬいぐるみキーチェーンは「モカ」と「イエック ラビット」を抱えた「ミッキーマウス」と、「プリン」と「エイン ラビット」を抱えた「ミニーマウス」が登場。

図鑑風のボックス入りのステッカーセットなど、記念としても残る特別感のあるグッズもラインナップされます。

また、グラデーションカラーにキャラクターの集合アートが映えるステンレスボトルやエコバッグといった雑貨をはじめ、メモ帳やクリアファイルといったステーショナリーなども展開。

さらに、全7種のキャラクターをデザインしたシークレットキーチェーンが登場します。

「UniBestiez（ユニベスティーズ）」とは

2025年3月に登場した「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズ。

Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれました。

第1弾では、物語の中で「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がかわいい姿を想像して描いたウサギの「イエック ラビット」と「エイン ラビット」が登場。

ミッキーたちとユニベアシティの新しい物語シリーズ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」 ミッキーたちとユニベアシティの新しい物語シリーズ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」 続きを見る

第2弾では「ドナルドダック」と「デイジーダック」のようなフワフワとした毛並みのヒツジの「ドラン シープ」と「シア シープ」、「プルート」とそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ「トゥルプ フォックス」が登場しました。

ドナルド・デイジー・プルートが出会ったヒツジやキツネ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズ ドナルド・デイジー・プルートが出会ったヒツジやキツネ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズ 続きを見る

今後の物語の展開にも期待が高まります☆

後ろ姿や毛並みが「チップ」と「デール」によく似た、いたずら好きなトリが仲間入り。

ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾「ピック バード」と「エラ バード」グッズは、2026年3月22日より販売開始です☆

恋の初々しさやときめきが詰まったとんすけ＆ミス・バニー！ディズニーストア「DISNEY SPRING ROMANCE」 恋の初々しさやときめきが詰まったとんすけ＆ミス・バニー！ディズニーストア「DISNEY SPRING ROMANCE」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップとデールによく似たいたずら好きなトリが仲間入り！ディズニーストア「ユニベスティーズ」第3弾 appeared first on Dtimes.