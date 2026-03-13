「BitSummit PUNCH」スポンサー企業・出展企業情報やチケット販売情報が公開今年のテーマ「High Impact」を表現したキービジュアルも！
BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせにて5月22日から5月24日まで開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」におけるスポンサー企業・出展企業に関する情報を発表した。
また、チケット販売に関する情報や、今年のBitSummitのテーマ「High Impact（ハイ インパクト）」を表現したキービジュアルも公開された。
チケットは、5月22日用の「ビジネスデイチケット」と、5月23日・5月24日用の「一般公開日チケット」に分かれており、チケットぴあで購入できる。購入方法や各チケットの詳細については下記ページで確認できる。
□入場チケットについてのページ
「BitSummit PUNCH」スポンサー企業の詳細情報【Platinum Sponsors】
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●任天堂株式会社
●株式会社 Cygames
●株式会社サードウェーブ
●ポケットペア
●2P Games
●Devolver Digital, Inc.
●集英社ゲームズ
●株式会社ハピネット
●KOCCA(KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY)
●G-SMASH株式会社 (G-SMASH, Inc.)
●Catalan Institute for Cultural Companies- Catalan Arts
●株式会社マレ
●日本マイクロソフト株式会社
●Kakehashi Games合同会社
●株式会社パルコ
●Critical Reflex
●tinyBuild
●株式会社ジーン
●株式会社インティ・クリエイツ
●iGi indie Game incubator
●Ukiyo Studios
●CiGA（China indie Game Alliance）
●Shanghai IndieSpark Network Technology Co., Ltd.
●東急不動産株式会社
●Lost In Cult
●Game Source Entertainment
●Lorebard
●Beijing CE-Asia Co., Ltd.
●GRYPH FRONTIER株式会社
●東映株式会社 TOEI COMPANY,LTD.
●New Zealand Centre of Digital Excellence Ltd
●株式会社viviON
●株式会社ゲラッパ
●Screen Australia
●New Blood
●大阪電気通信大学
●株式会社マーベラス
●株式会社アニプレックス
●ポノス株式会社 PONOS Corp
●株式会社ドリコム
●株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
●ブラックマジックデザイン株式会社
●PlayEveryWare Japan G.K.
●株式会社room NB
●Rice Games Inc
●立命館大学 ゲーム研究センター
●Whisper Interactive (Xiamen) Co., Ltd.
●ワウ株式会社
●日本ギガバイト株式会社
●Double Fine Productions
●株式会社フリースタイル
●株式会社電通グループ
●株式会社AREA 35
●Metanomaly株式会社
「BitSummit PUNCH」企業出展の詳細情報
●room6
●松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd.
●京都コンピュータ学院
●株式会社アクティブゲーミングメディア
●コーラス・ワールドワイド合同会社
●グラビティゲームアライズ株式会社
●株式会社ビサイド
●株式会社 講談社
●株式会社ハリソンワールド
●Soft Source Pte Ltd
●Sociedad Canaria de Fomento Economico S.A. (PROEXCA)
●株式会社ホビージャパン
●有限会社ウルクスヘブン
●Beep Japan Inc.
●あまた株式会社
●株式会社産経デジタル
●PT Toge Interactive
●lowiro limited
●株式会社スーパーデラックスゲームス
●FHLC CO., LTD. (aka INDIENOVA)
●株式会社ブラックタワー
●HAPPY PLAYER PTE. LTD.
●株式会社スピード
●株式会社CharacterBank
●株式会社Indie-us Games
●株式会社ヤネウラゲームス
●Good Games Group
●17-BIT
●KADOKAWA Game Linkage／カドカワゲームリンケージ
●株式会社Phoenixx
●大阪工業大学
●大阪情報コンピュータ専門学校
●面白法人カヤック
●東北パイオニア株式会社
●Pikii合同会社
●サン電子株式会社
●株式会社スクーターフィルムズ
●株式会社Gotcha Gotcha Games
●京都デザイン＆テクノロジー専門学校
●中野亘 × 宮澤卓宏
●ラディアスリー株式会社
●株式会社CRAFTS&MEISTER
●株式会社ニュートラルソフトウェア
●Odencat株式会社
●株式会社ジュピター
●株式会社AssetHub
●電羊法律事務所
●株式会社 灯白社
●株式会社ワンダーランドカザキリ
●合同会社イースニッド
●KTMG合同会社
●ザクザク株式会社
●株式会社UNCHAIN
●GameMaker
●SuperDuperSecret Co.
●R/GA
●株式会社アコードセブン
●株式会社Nestopi
●Audiokinetic株式会社 / Audiokinetic K.K.
●総合地球環境学研究所 Sustai-N-ableプロジェクト / 株式会社ロフトワーク
●AGEX LLC
●株式会社トムス・エンタテインメント
●Blue Backpack GmbH
●Yellow Hearts (PT NUSANTARA BERMAIN BERSAMA)
●株式会社クアドラアニマ
「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」開催概要
日程：5月22日（金）～5月24日（日）
主催： BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス / ピグミースタジオ / Skeleton Crew Studio / BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit (C) Copyright 2026. All rights reserved. The BitSummit Organization Committee.