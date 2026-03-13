健康のため、ダイエットのため、「新年度を機に、春からスポーツジムに通おう」と思っている人も多いだろう。ただ注意しないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。

国民生活センターには、スポーツジムでのトラブルに関する相談が多く寄せられている。2025年度は1月末時点の相談件数が5千359件。前年同期の3千988件から1.3倍に増加している。

弁護士法人・響所属の古藤由佳弁護士は次のように警鐘を鳴らす。

「手軽さをアピールする風潮がありますが、大前提としてスポーツジムはケガのリスクがある危険な場所です。また、無料キャンペーンなども多くありますが、契約に当たっては細心の注意が必要です」

Aさんは1カ月お試し無料キャンペーンでスポーツジムに入会。だが、やっぱり続けられないとキャンペーン期間中に解約を申し出た。なのに、翌月以降も月会費1万円が引き落とされていたという。

「解約の手続きが、正しくできていなかった可能性があります」（古藤先生、以下同）

Aさんはトレーナーに口頭で解約を伝えたが、ジムの規約では書面の提出が必要だった。Aさんは「トレーナーが『わかりました』と言ったし、書面のことなど聞いていない」と憤るが、解約規定を守らなかったAさんに落ち度があるとみなされ、引き落とされた会費の返金は難しいのが現実だ。

「契約する前に、必ず、解約方法と期限などを確認してください」

損失がもっと多額になることも。Bさんが入会したのはパーソナルトレーニングのジム。サプリ利用も含めて26万円の年間契約を分割払いで交わした。

だが、Bさんの都合がいい時間帯が空いていない。3カ月間で1度も予約が取れないので解約を申し出たら、違約金11万円を請求されたという。

「営業時間の全時間帯で予約が取れないなら話は別ですが、予約可能な時間帯がある場合はジム側の責任を問うのは難しいです」

自分が通いたい時間帯の予約状況などに問題がないことを確認してから、入会するのが鉄則だ。

「ただし違約金が高すぎる場合、減額交渉できる可能性はあります」

契約書に違約金の記載があっても、同様の契約と比べて高すぎる場合「消費者契約法」により無効と判断されることも。法テラスや自治体の法律相談などで相談を。

最近はトレーナーなどが不在の無人ジムや、人と会わないオンラインでの入会手続きが増えている。

Cさんもオンラインで月会費5千円の24時間ジムに入会した。実際に始めたらトレーニング時間が取れないと実感。それなら解約しようと電話するが、留守電ばかりでつながらない。会費がもったいないといら立つ毎日だという。

「通っている店舗で連絡が取れない場合はそのジムの本店、さらに運営会社などとさかのぼって、問い合わせ窓口を探しましょう」

連絡は電話より「いつ何を申し出たか」の証拠が残るメールがおすすめだ。「○○店は留守電ばかりで連絡が取れない。解約したい」旨を記載しよう。

会費などの精算は「いつ解約を申し出たか」が基準になる。留守電だから別日にまた電話などと時間をかけるのは損。速やかにメールで解約を申し出て、規約にのっとった解約手続きを進めよう。

■必ず入会する前に解約方法をチェックしよう

ほかにも、ジムで執拗な勧誘にあうトラブルも発生している。

Dさんは無料のジム体験に参加した。トレーニング終了後、ジム入会の勧誘を受けたが「また後日に」とジム契約は回避できた。

だが今度は、サプリなどをしきりに勧めてくる。1時間たっても勧誘は終わらず、夕飯の支度が気になるDさんは帰りたい一心で月5千円の年間購入を契約した。

「無料キャンペーンなど利用者が出向いてジム入会の契約をした場合は、原則クーリングオフの対象外です。しかし、ジムに足止めしてサプリなど物品を販売するのは新手の訪問販売とみなされ、クーリングオフできることが多いです」

早めにクーリングオフを伝えよう。押し売り的な販売の証拠をスマホなどで録音できれば◎だ。

こうしたトラブルを避ける方法はあるのだろうか。

「対策が3つあります。まず1つ目は、必ず入会前に、解約方法をチェックすることです」

入会時は「ずっと続ける」意気込みでも、いつやめたくなるかわからない。解約方法や違約金の有無、翌月の会費がかからない解約期限などを確認しよう。

「契約上、退会しやすいジムを選ぶと安心です。違約金が高いとわかったら、別のジムを探す手も」

2つ目は目先の費用より自分に合ったジムを選ぶこと。身体能力に自信がない人はサポートが手厚いジムがいい。また入会前に施設を見学しよう。清潔でない、管理が不十分なジムや、そもそも見学できないジムは避けたほうが無難だ。

3つ目は契約時に録音する習慣を。「お金が関わるので録音させてください」と前置きすればよい。

「録音は脱法行為などの抑止力になるうえ、問題が起きたときの重要な証拠になります」

せっかくのやる気を頓挫させないため、契約には細心の注意を！

【PROFILE】

古藤由佳弁護士（弁護士法人・響）

「難しい法律の世界をやさしく、わかりやすく」をモットーに、消費者トラブルや借金・交通事故・労働問題・相続・離婚など、民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。FM NACK5『島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などテレビ・新聞・雑誌等メディア出演も多数。