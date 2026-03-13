【ライブレポート】「LUNA SEAを止めないで欲しい」真矢の想いを胸に、LUNA SEAが魂震えるライブを開催。全国ツアーも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LUNA SEAが、3月12日に、2025年12月23日に開催予定だった有明アリーナ公演の振替公演を行った。

■ステージ上には、真矢のあたらなドラムセットも設置

会場の有明アリーナには、この日を待ち続けた多くのファンが集まり、特別な想いを胸にステージを見つめていた。

このステージに立つことを目標に、「1曲でも、1フレーズでもドラムを叩きたい」と願い、リハビリを重ねてきたドラマーの真矢。しかし彼は2月17日に帰らぬ人となり、この日のステージに立つことは叶わなかった。

3月8日にはメンバーの意向により、ファンのためにいち早く真矢を偲ぶ献花式が執り行われ、3万人のファンが真矢に想いをはせた。

そして迎えたこの日の有明公演は、SLAVE（LUNA SEAファンの呼称）だけでなく、すべての音楽ファンから注目を集めるライブとなった。

ステージ上には、サポートドラマー淳士のドラムセットの横に、真矢のドラムセットも設置されていた。これは本公演で真矢が演奏する予定だったあらたなドラムセットで、これまで使用してきたPearl製からYAMAHA製へと変更されていた。

実はデビュー当時に使用していたのもYAMAHAのドラムで、あの有名な回転ドラムも同社製。今回は原点回帰ともいえる最新モデルが披露される形となった。

ライブの最後には、真矢がセンターに写った最新のアーティスト写真がスクリーンに映し出され、5月29日、LUNA SEAの結成記念日からスタートする全国ツアー（22都市33公演）の開催が発表された。ツアーは、真矢がふるさと大使を務め、2025年に駅メロディが導入されるなど、愛してやまない地元・秦野からスタートする。

「LUNA SEAを止めないで欲しい」という真矢のメッセージ。その願いを4人のメンバーが受け止め、前へ進む決意を示す全国ツアーとなる。

なお、本公演の模様はZAIKOにて全世界へ向けて生配信され、アーカイブ配信は3月27日より9日間にわたり実施される予定だ。

■『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』セットリスト

1. UP TO YOU

2. Dejavu

3. MILLENNIUM

4. Sweetest Come Again

5. inside you

6. gravity

7. absorb

8. Metamorphosis

9. G.

10. IN SILENCE

11. I for You

12. BLACK AND BLUE

13. ROSIER

14. TONIGHT

15. LUCA

16. WISH

17. HOLY KNIGHT

■配信情報

『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』

ZAIKOより全世界配信

配信期間：03/27 (金) 21:00～04/05（日）23:59

