お台場で「いちごフェス」--行列スイーツのキッチンカーやサンリオ「いちごのお家」登場
三井不動産商業マネジメントが運営するダイバーシティ東京 プラザは3月20日〜22日、「ODAIBA いちごフェス」を開催する。
ODAIBA いちごフェス
会場にはSNSで人気の生チュロスや新鮮ないちごスイーツ、いちごを使ったお菓子などを提供するキッチンカーが計9台登場する。
出店キッチンカー・メニューの一例
あわせて、いちごフレーバーのお酒が必ず当たる「いちご酒ガチャ」や、LINE公式アカウント登録者を対象とした100円引きクーポンの配布も実施する。
いちご酒ガチャ
また、サンリオの「いちごのお家」をオマージュした期間限定展示が7月12日までオープン。フォトスポット＆スタンプラリーや、Instagram アカウントキャンペーンも実施する。
期間限定の展示施設「いちごのお家」
