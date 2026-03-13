三井不動産商業マネジメントが運営するダイバーシティ東京 プラザは3月20日〜22日、「ODAIBA いちごフェス」を開催する。

ODAIBA いちごフェス

会場にはSNSで人気の生チュロスや新鮮ないちごスイーツ、いちごを使ったお菓子などを提供するキッチンカーが計9台登場する。

出店キッチンカー・メニューの一例

あわせて、いちごフレーバーのお酒が必ず当たる「いちご酒ガチャ」や、LINE公式アカウント登録者を対象とした100円引きクーポンの配布も実施する。

いちご酒ガチャ

また、サンリオの「いちごのお家」をオマージュした期間限定展示が7月12日までオープン。フォトスポット＆スタンプラリーや、Instagram アカウントキャンペーンも実施する。

期間限定の展示施設「いちごのお家」