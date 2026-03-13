5月31日をもって活動終了する「嵐」のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が13日、北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕する。15日まで3公演を実施後、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。

国民的アイドルの到来に、北の大地が熱気を帯びている。開幕前日の12日、会場周辺には老若男女の「アラシック」（ファンの呼称）たちが、ひと足早く5人の“始動”の場を聖地巡礼。おなじみの王冠マークが入ったポスターやモニュメントなど、ツアーの始まりを告げる光景を写真に収めていた。

この日、札幌近郊などから親子3人で訪れたファンは「これが最後かと思ったらやっぱり寂しい。またいつか活動してほしいです。でも、それぞれの道で楽しんでほしいなって思います」と願った。09年頃からのファンという旭川市から足を運んだ40代女性は「明日のライブも見ます。感謝の気持ちしかありません。さみしいけど、たくさんのものをもらったので、変わらずこれからも応援しています」と伝えた。

また、嵐が今月4日にリリースした新曲「Five」について、札幌市内在住のファンは「聴けば聴くほど、ずっと知っていたような感じもあるし、今までのオマージュ的な感じの部分もあるし、らしいなって思います」と話した。「正直、実際活動終了した後は自分でもどうなっちゃうんだろうという覚悟はしていましたけど、最後に残してくれた曲がものすごい明るいので、笑って送り出したい気持ちです」と感謝した。

飲食店では、5人のメンバーカラーをイメージしたスイーツを限定販売するなど、札幌の街も5人の晴れの場を歓迎している。

○…昨年11月にラストツアーの日程が発表された際、北大など道内の大学の入試日程と近いことから、受験生の宿泊施設の確保が難しくなる可能性も懸念されたが、北大の後期日程は12日で終了。一部ホテルでは、道内学校受験者を対象にした料金固定・前日までキャンセル無料の宿泊プランなどを発売。交通インフラをはじめ受験生の滞在環境も整備され、期間的にも嵐ファンとの入れ替わる形となったことから、大きなトラブルなくライブ当日を迎えることになりそうだ。