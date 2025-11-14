ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「第76回NHK紅白歌合戦」出演歌手発表も「嵐」の名前なし 第76回NHK紅白歌合戦 嵐が活動終了へ エンタメ・芸能ニュース 嵐 スポニチアネックス 「第76回NHK紅白歌合戦」出演歌手発表も「嵐」の名前なし 2025年11月14日 12時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が14日に発表された 紅白ラストステージを熱望する声がある「嵐」の名前は出場歌手の中になし 今後は特別枠での出場交渉が行われる可能性がある 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 11/14 15:25 星野源が10年連続出場の紅白に不参加 昨年のトラブルで見せた異質な表情 記事時間 11/14 15:01 「紅白歌合戦」NHKが嵐の出場可能性に言及「継続的に交渉を続けたい」 記事時間 11/14 14:25 紅白歌合戦の白組が少ない？出場アーティスト数に注目「もしかして…」 おすすめ記事 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「第76回 NHK紅白歌合戦」出場歌手を発表！ HANA、＆TEAMらが初出場 2025年11月14日 12時35分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 “たん吸引”必要な８歳娘を放置し死亡させた罪に問われた母親 裁判で起訴内容を否認「死亡する危険性認識していなかった」 2025年11月13日 19時25分