3月11日、女優の波瑠がInstagramを更新。結婚後初めてとなる“お出かけ”姿の公開に、夫で俳優の高杉真宙（まひろ）を想起するファンが続出している。

波瑠は《春を感じに出かけた日。また寒くなってくるから、みんなあったかくね!2枚目の写真、どこにいるでしょうか?》と投稿で問いかけた。

1枚めは、ピンク色のチューリップに顔を寄せ、両手でチューリップの形を表し、目を閉じて微笑むショットを披露。2枚めには、ピンクの他に、白、赤、黄色のチューリップが咲き乱れる中で“かくれんぼ”する引きのショットを添えた。

波瑠は、2023年に放送されたドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演した高杉との結婚を2025年12月23日に発表したばかり。そのため、プライベートと思われるお出かけショットにコメント欄には“高杉の影”を探すファンの声が相次いでいる。

《波瑠ちゃん見っけ 真宙くんとお出かけですかね》

《まひろくんとお出かけですか?》

《旦那さんとデートかな》

また、左手薬指に光る指輪を見つけたファンからは、

《指輪してるの見ると本当に真宙くんと結婚したんだなーって改めて実感して萌えてます!!》

《てか結婚指輪似合いすぎてる》

などの声もあがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「ファンからのコメントにもあったようですが、写真をみると、栃木県足利市の『あしかがフラワーパーク』を訪れたようです。同園では、3月上旬から4月中旬まで『春の花まつり』を開催中で、3万本のチューリップが見ごろを迎えています。波瑠さんが言うように、まさに春を感じられる場所です。公開した写真には高杉さんは写っていませんでしたが、波瑠さんを撮影したカメラマンは高杉さんだった可能性もありますね」

4月期のドラマ『月夜行路-答えは名作の中に-』（日本テレビ系）では、麻生久美子とダブル主演を務める波瑠。多忙な仕事の合間を縫って、高杉と充実した時間を過ごしたのだろうか。