「えぐい」山田涼介、姪っ子とのプライベートショット公開「溺愛おじさんがイケメン過ぎるってなんなの」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは3月11日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行のプライベートショットを公開しました。
【写真】山田涼介の“おじ活”&イケメン過ぎる運転姿
コメントでは、「溺愛おじさんがイケメン過ぎるってなんなの」「おじ活してる山田くん最高」「涼介のおじ活大好き」「毎度のおじ活に癒されます、、」「運転姿かっこよすぎて…あぁ…」「助手席乗りたい」「ねぇ えぐい」「運転の写真がかっこよすぎて声出た」「涼介見てるだけで涙出る、だいすきすぎるよ」など、さまざまな声が寄せられています。
コメントでは「旅行の写真 可愛すぎる」「それにしてもかっこいい」「忙しくても家族を大事にしてるのさすがすぎて好き」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】山田涼介の“おじ活”&イケメン過ぎる運転姿
「涼介見てるだけで涙出る」山田さんは「沖縄の思い出」とつづり、9枚の写真を投稿。1、3、4、5、6枚目は、めいっ子と山田さんの姿が写っています。4枚目には、めいっ子とじゃれ合う様子が収められており、仲の良さが伝わってきます。さらに8枚目は、山田さんがサングラスをかけて運転する姿が写っており、とても格好いいです。
「家族を大事にしてるのさすがすぎて」10日にも「家族で沖縄に」とつづり、沖縄旅行の写真を6枚公開していた山田さん。1〜4枚目は、山田さんのソロショット、5〜6枚目は旅先の風景です。
コメントでは「旅行の写真 可愛すぎる」「それにしてもかっこいい」「忙しくても家族を大事にしてるのさすがすぎて好き」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)