【アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー】 3月13日 発売予定 価格： 単品 2,390円 セット 2,690円

ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」にて「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を3月13日より期間・数量限定で新発売する。価格は単品が2,390円、セットが2,690円。

「バーガーキング」では、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを楽しめるよう、ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」を展開。2026年の「ワンパウンダーシリーズ」第1弾として、総カロリー1,713kcal（*1）、総重量543g（*2）の「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が登場する。

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応えたっぷりの超大型チーズバーガー。注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供され、持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることができる。

【アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー】

発売を記念し、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を購入した人に「オリジナルステッカー」が数量限定で配布される。なお、無くなり次第終了。

（*1）栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

（*2）総重量には個体差があります。予めご了承ください。

【アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー】

発売日：3月13日～

価格：単品 2,390円、セット 2,690円

特典：オリジナルステッカー

〈注意事項/利用条件〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

・特典

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供。

〈注意事項〉

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）