WBC・プールB

ワールド・ベースボール・クラシックは11日（日本時間12日）、プールB最終戦で世界ランク14位のイタリアが同6位のメキシコに9-1で完勝し、4連勝で1位通過を決めた。米国を含め、強敵を撃破する快進撃。決勝トーナメントも台風の目になる可能性がある。前日イタリアに不覚を取り、自力突破が消滅した米国はこの日のイタリア勝利により3勝1敗で2位で“復活通過”となった。前回4強のメキシコは敗退が決まった。

イタリア旋風は止まらない。電撃参戦したメジャー109勝右腕ノラ（フィリーズ）が5回無失点の好投でリズムを作ると、2、6、8回にパスカンティーノが1試合3発、4回にバーティのソロが飛び出した。そのたびに球場にイタリアの名曲「トゥーランドット」が爆音で流れ、ベンチでエスプレッソを淹れるセレブレーションを披露。前回大会、準決勝で日本と死闘を演じ、メジャー選手も多数擁するメキシコに完勝した。

試合終了の瞬間、ナインは歓喜に酔いしれ、敗退が決まったメキシコは呆然とした様子でグラウンドを見つめた。パスカンティーノの1試合3発は大会史上初の快挙となった。

イタリアは世界ランクで見れば14位で、プールBで3位の米国、6位のメキシコから水を空けられた3番手の位置づけ。前評判も史上最強の呼び声高い米国とメキシコの突破が有力視された。フィリーズのエース・ノラのほか、昨季32発のパスカンティーノ（ロイヤルズ）とメジャーで実績も揃う選手もいるが、メジャー傘下に所属する選手が多い。にもかかわらず、強豪がそろうプールBで快進撃を演じた。

特にブラジル、英国を破って迎えた10日（同11日）の米国戦はジャッジ（ヤンキース）らを擁し、史上最強の呼び声高い相手に打線爆発。8-6で競り勝ち、米メディアから「WBC史上最大の番狂わせ」といわれる大金星を挙げた。勢いそのままに4連勝。2大会連続の8強をなんと1位通過で決めた。13日（同14日）の準々決勝でプールA2位プエルトリコと対戦することに。決勝トーナメントでもエスプレッソ旋風が吹き荒れるかもしれない。



