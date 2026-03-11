◆オープン戦 ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）

巨人の戸郷翔征投手が２番手で登板し、３回５５球を投げて５安打３失点。最速は１４７キロだった。「試したいところは試せましたが、イニングが伸びてからの精度だったり、球の質というのがちょっと落ちたところが失点につながったんじゃないかと思います」と反省した。

２―１０の４回から４番手でマウンドへ。先頭の山川にはいきなり四球を与えたが、続く５番・笹川を投ゴロ併殺。６番・今宮は三ゴロに仕留めた。

さらに５回は７番・秋広をフォークで三邪飛。８番・谷川原をフォークで空振り三振。９番・川瀬を二ゴロに打ち取った。

６回も続投。しかし、この回に３連打を浴びるなど計５安打を浴びて一挙３失点。顔をゆがめてマウンドを降りた。「僕はあまりいい収め方をしようとするとあまり良くないので。最後のイニングはそこが出たかなと思いますし、いい意味で荒々しくいけたらいいのかなと思います」と振り返った。

那覇キャンプ中にリリースポイントを下げたフォームに変更するため、一度実戦登板を飛ばしてフォーム固めを行ってきた。前回、今季初実戦となった２月２８日の韓国・サムスン（那覇）との練習試合を１回０封。フォームについては「投げている中ではある程度しっくりきていますし、自分の感覚的にはよくなっているので。もっと嫌がらずに腕を振れれば一番かなと思います」。ここから開幕へ向けて課題を潰していく。