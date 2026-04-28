横浜税関の出張所で保管していた押収した違法薬物の錠剤がなくなっていたことがわかりました。横浜税関によりますと川崎外郵出張所で保管していた大麻成分が含まれる錠剤149錠のうち18錠が不足していることがわかったということです。錠剤は3つのケースに分けた状態で輸入され、2022年の摘発で押収した後、そのままの状態で保管されていました。2025年10月に確認した時点では数に不足はありませんでしたが、4月21日に横浜税関にケ