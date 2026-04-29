セクシー女優の瀬戸環奈が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。すっぴん姿と、メイク中の“大惨事”を公開した。【動画】“Jカップ”瀬戸環奈がメイク中に“大惨事”瀬戸は「【香港Vlog】メイクしてたら前髪燃えた！！！」と題した動画をアップ。概要欄では「香港Vlog動画第一弾！セトカンのイベント仕様のメイクを大公開と、メイク中に起こった大惨事をお届けさせて頂きます」と紹介された。動画内で、瀬戸は「全然