【ワシントン共同】米FOXニュースは28日、国務省が米国の建国250年に合わせ、表紙の内側にトランプ大統領の大きな肖像画を入れたパスポート（旅券）を発行すると報じた。肖像画は独立宣言の文言と米国旗に囲まれ、トランプ氏の金色の署名も入るという。国務省のピゴット報道官はX（旧ツイッター）でこの報道を引用し「歴史的な機会を記念し、特別なデザインの限定版パスポートを発行する準備を進めている」と説明した。