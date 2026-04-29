いつものおやつ時間を、ちょっと特別にしてくれる存在といえば、やっぱり「ミスタードーナツ」。そんなミスタードーナツから、この春また気になる新作が登場します♡今回のテーマは、なんと“食感”。「サクサク」と「ぽふん」とした軽やかな口あたりを掛け合わせた、新感覚のドーナツが誕生しました。台湾ドーナツをヒントにしたというユニークな発想で、これまでにない食