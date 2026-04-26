旅行や出張の荷造りをするとき、荷物を整理するのに便利なのが大容量のポーチ。そんなアイテムを探すなら【3COINS（スリーコインズ）】が頼りになります。今回は、服やコスメの収納に使えるポーチをご紹介。三つ折り仕様やメッシュ素材など工夫が光るアイテムをピックアップしました。泊まりがけで出かける予定がある人は、ぜひチェックしてみて。 三つ折りで衣類をスッキリ収納！ 【3COINS】「三つ折