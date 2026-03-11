広島vsジョホール スタメン発表
[3.11 ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦](Eピース)
※19:00開始
主審:モハンメド・アルホイシ
副審:ハラフ・ザイド・アルシャンマリ、ヤシル・アルスルタン
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 16 志知孝明
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 88 松本泰志
FW 9 ジャーメイン良
FW 29 鈴木章斗
FW 39 中村草太
控え
GK 21 田中雄大
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 51 加藤陸次樹
監督
バルトシュ・ガウル
[ジョホール・ダルル・タクジム]
先発
GK 58 アンドニ・スビアウレ
DF 5 アントニオ・グラウデル
DF 24 オスカル・アリバス
DF 33 ホナタン・シルバ
DF 36 ラウール・パラ
MF 4 アフィク・ファザイル
MF 18 ネネ
MF 23 エディ・イスラフィロフ
MF 28 ナチョ・メンデス
FW 11 ジャイロ
FW 95 マルコス・ギリェルメ
控え
GK 1 クリスチャン・アバド
GK 16 シハン・ハズミ
DF 13 パク・ジュンヒョン
DF 14 シェーン・ロウリー
DF 97 ヤゴ・セザール
MF 20 テト
MF 30 ナチョ・インサ
MF 47 アヘル・アケチェ
MF 88 マヌエル・イダルゴ
FW 21 ナズミ・ファイズ
FW 77 セルソ・ベルメホ
FW 9 ベルクソン
監督
シスコ・ムニョス
