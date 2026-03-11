100均で買えるレベルじゃない！「700円は正直高い…」って思ったけど大満足だった家具

玄関に傘立てを設置したいけれど、スペースを大きく使うものは嫌。そんな方に朗報です！ダイソーの「傘スタンド」は、シンプルなワイヤーデザインで、玄関まわりを整えておきたい人にぴったりのアイテム。長い傘だけでなく、折りたたみタイプも引っ掛けて収納できる作りで、複数の傘をまとめて整理できますよ！

商品情報

商品名：傘スタンド

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：17.5cm×15cm×48cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919751

玄関になじむワイヤーデザイン！ダイソーの『傘スタンド』

玄関に傘立てを設置すると、どうしても場所を取るので、デザインやサイズ選びに慎重になります。

ダイソーの傘グッズ売り場で見つけた『傘スタンド』は、スチール素材のブラックカラーで、ワイヤーのフレームが印象的。細身のフレームなので圧迫感が出にくく、置いても景観を損ねにくいデザインです。サイズ感も大きすぎず、場所を取りません。

価格は770円（税込）。ダイソーの商品の中ではやや高めに感じる価格ですが、見た目がシンプルで装飾が少ないため、玄関のインテリアに合わせやすそうだと思い、購入しました。

スタンドの下部には樹脂製の受け皿付き。この受け皿は取り外しが可能で、水が溜まったときは外してそのまま捨てられます。汚れが気になったときは洗ってお手入れがしやすいのもポイントです。

収納本数は4本。仕切りがあるため、傘同士がぶつかりにくい作りです。フレームは華奢に見えますが、重量がしっかりあるので傘を入れても倒れにくく、安定感があります。

折りたたみ傘も引っ掛け収納！小物を掛けても使える！

フレームの四隅には小さな突起があり、折りたたみ傘を引っ掛けて収納できます。長い傘と折りたたみ傘を分けて収納できるため、玄関で探す手間が減ります。傘立ての下の方に落ちてしまって取り出しにくい、ということもありません。

傘以外のものを掛ける使い方もできそう。たとえば靴べらなど、玄関で使う小物を引っ掛けておく使い方も便利そうです。

今回は、ダイソーの『傘スタンド』をご紹介しました。最初はダイソーで700円は正直高いなと感じましたが、実際に置いてみると見た目もすっきりしていて、機能面もよく考えられていて、結果的に大満足でした。

傘立てとしての価格を考えると、700円はむしろ安いくらい。玄関まわりを整えたい人には、かなり満足度の高いアイテムだと思います。気になる方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。