【義兄、17歳娘にオネガイ】「お母さん…」電話からのSOSにゾッ…なぜ？＜第1話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第1話 家事スキルゼロ義兄
【編集部コメント】
自分の母親ができなくなった家事を、姪に全振りしようとするおじさん……しかも自宅前で待ち伏せなんて、なんとも怖い光景ですよね。さらによくよく聞くと、このおじさんは独身で母親と同居中。年齢もいい年のようです。母親が高齢になったのなら、これまでお世話してもらった分も恩を返せばいいのにと思いますが、まったくその気がなさそうですね！ 「夫の兄」ということですが、その傍若無人ぶりに主人公マキコさんも困惑しています。はたしてマキコさんの娘さん（姪）は守られるのでしょうか……！？ 「トンデモ義兄」が巻き起こしたトンデモストーリー、スタートです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第1話 家事スキルゼロ義兄
【編集部コメント】
自分の母親ができなくなった家事を、姪に全振りしようとするおじさん……しかも自宅前で待ち伏せなんて、なんとも怖い光景ですよね。さらによくよく聞くと、このおじさんは独身で母親と同居中。年齢もいい年のようです。母親が高齢になったのなら、これまでお世話してもらった分も恩を返せばいいのにと思いますが、まったくその気がなさそうですね！ 「夫の兄」ということですが、その傍若無人ぶりに主人公マキコさんも困惑しています。はたしてマキコさんの娘さん（姪）は守られるのでしょうか……！？ 「トンデモ義兄」が巻き起こしたトンデモストーリー、スタートです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら