トリニティのiPhone 17用が首位！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/3/11
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
2位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
3位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
4位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
5位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
6位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）
7位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース シルキークリア
PM-P251HVCKMCR（エレコム）
8位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース
PM-P251HVCKCR（エレコム）
8位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール
7984ARWE2TPCL（テレホンリース）
10位 iPhone 17 Grippy ハイブリッドケース オールクリア メタルステッカー付
PM-A25AGRPACR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
