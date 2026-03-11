iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

　「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

2位　iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）

3位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック

41-182875（Hamee）

4位　iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア

PM-A25AHVCKCR（エレコム）

5位　Galaxy A25 5G ハイブリッドケース

PM-G253HVCKCR（エレコム）

6位　[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-183391（Hamee）

7位　Google Pixel 9a ハイブリッドケース シルキークリア

PM-P251HVCKMCR（エレコム）

8位　Google Pixel 9a ハイブリッドケース

PM-P251HVCKCR（エレコム）

8位　arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール

7984ARWE2TPCL（テレホンリース）

10位　iPhone 17 Grippy ハイブリッドケース オールクリア メタルステッカー付

PM-A25AGRPACR（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。