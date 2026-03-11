無敗ドミニカはムードも最高　大飛球に倒れたソトに“腕立て指令”　ゲレーロJr.のイジりにタティスJr.も拍手【WBC】

ドミニカチームの雰囲気は良好なようだ(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝候補に挙がっているドミニカ共和国代表が、ここまで順調に白星を重ねている。1次ラウンド3試合を終え全勝。プールDで同じく3勝しているベネズエラとともにトーナメント進出を確定させた。

【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが伝わってくるドミニカベンチの様子

ドミニカは自慢の打線が猛威を奮っている。全試合で2桁得点を挙げ勝利しており、ここまで大会最多となる34得点を記録。軸となっているフアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、マニー・マチャド、フェルナンド・タティスJr.、フリオ・ロドリゲスらも期待通りのパフォーマンスを発揮し続けている。

その打撃陣が今大会、大量リードを奪っていた試合展開の中でチームメートを茶化すシーンがあった。この微笑ましいやりとりにメジャー公式サイト『MLB.com』が関心を寄せている。

ドミニカが10-1で勝利した3月9日のイスラエル代表戦の9回、一死から主砲のソトが初球を叩きホームラン性の当たりを放った。この打球は中堅深くまで飛んだものの、フェンス際で野手に捕球される結果に。その後の様子を『MLB.com』は以下のように報じている。

「9回に2度目のフライアウトを打ち上げ、ソトが苦笑いを浮かべながらベンチに戻ると、ゲレーロJr.が地面を指差して待ち構えていた。『腕立て伏せの時間だ』と告げた」