乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。休講前最後の授業となる3月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介するとともに、2年3ヵ月務めた「乃木坂LOCKS!」への思いを語りました。

乃木坂46の井上和

＜リスナーからのメッセージ＞「“『SCHOOL OF LOCK!』は学生が主役”との思いから登校を控えていましたが、休講されるとのことで久々に登校します。学生時代は『SCHOOL OF LOCK!』を聴いていたものの、卒業してからは聴く機会がなかったのですが、和先生をきっかけに再び聴くようになり、今も聴き続けています。和先生が私と『SCHOOL OF LOCK!』を再びつないでくれたように、今度は私が、この学校の授業をこれからも受け続けて、和先生が帰ってくるのを待ちたいと思います」（長崎県 34歳）

井上：元「SCHOOL OF LOCK!」の生徒さん、私がきっかけで戻ってきてくれたんですね。ありがとうございます！ ぜひ、この先も聴き続けていただきたいなと思います。正直“絶対”なんていう言葉は存在しないので、難しいですけど……絶対に帰ってきますよ（笑）！ 帰ってきたい思いはありますし、「SCHOOL OF LOCK!」には、私もすごく大きな愛を持っているので、その思いで帰ってきたいなと思います。だから、それまで待っていてください。よろしくお願いします。――この後も、生徒から届いたメッセージを紹介していきました。



