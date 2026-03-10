梅田「EST」“雰囲気がらり”…20年ぶり変身決定 ショップも刷新、一挙11店舗ニューオープン＆リニューアル【一覧】
大阪・梅田のショッピングセンター「EST」（運営：JR西日本大阪開発）の正面エントランスが、20年ぶりにリニューアルされることが9日、発表された。3月18日にショップラインナップとともに新しくなる。
「EST」は1981年、ヤング層の男女をターゲットにしたファッション街「エスト一番街」として開業以来、今年で45周年を迎える。現在のエントランスは、2006年に名称が「EST」になった際に登場し、“エストピンク”のロゴサインが高架下に輝き、親しまれてきた。
リニューアルのコンセプトは「FAN＆CHARM」（＝楽しさ＆魅力）。正面エントランスにあたる西側外壁ファサードは、ナチュラルな色調や最新の照明演出によって、大人らしい普遍的で質感のあるデザインに生まれ変わる。
新しいファサードは、正面と北面・南面の3面を連続した光のラインで結び、8本の柱には温かみのあるブラケットライトを配置し、エントランスとしての一体感を形成。壁面にはエレガントなライムストーン（石灰岩）のタイルを採用し、間接照明が壁面上部を明るく照らすことで、高架下であることを忘れるような開放的で明るい空間を創出する。また、南北面2ヶ所に大型デジタルサイネージを導入し、上質な中に遊び心を加える。
そして、全国初・関西初出店など個性豊かな11店舗（全93店舗中）がニューオープン＆リニューアルとなる（オープン済を含む）。
【ニューショップ】
■「サマンサベガ・バザール」2月18日（水）オープン済 ※全国初
カテゴリ：ファッション雑貨
サマンサベガと韓国ヘッドブランド「VARZAR」がコラボする日本第1号店。サマンサベガの店舗を一部改装し、併設する形でコラボアイテムのみならず、バザールの最新コレクションや定番アイテムも展開。
■「1618」2月20日（金）オープン ※関西初
カテゴリ：レディスファッション
ルールに縛られず、“自分らしさ”を更新する服。1618は、Y2K×韓国ストリートを軸に、ガーリーとモード、甘さとエッジを自由にミックス。トップスからボトム、セットアップまで、今の気分を一番オシャレに表現できるラインナップがそろう。
■「アトモスピンク」3月18日（水）オープン ※梅田でエストのみ
カテゴリ：シューズ／レディスファッション／ファッション雑貨
atmos pink（アトモスピンク）は、スニーカーセレクトショップ「atmos（アトモス）」が展開する女性向けのセレクトショップ。スニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案。
■「アンドクチュール」3月18日（水）オープン
カテゴリ：レディスファッション
カジュアルだけどクチュール感があり、シンプルだけど大人キレイに着こなせる洗練されたアイテムを、取り入れやすく着回しが利くスタイルで提案するブランド。
■「ドールキス」3月18日（水）オープン ※全国初
カテゴリ：ファッション雑貨
ファッショントレンドに敏感な女性をターゲットにしたファッショントレンド型のソックスインナーショップ。 セクシーでキュートなDOLLYレッグアイテムをトータルコーディネートの中で提案。
■「十割そば食堂 玄盛」3月9日（月）オープン
カテゴリ：十割そば
北新地の名店。 “十割蕎麦をもっと日常に”という想いから生まれた食堂スタイルの十割蕎麦専門店。つなぎを一切使用しない、蕎麦本来の香りや味を楽しめる。
■「オクムス」2月18日（水）オープン ※梅田でエストのみ
カテゴリ：レディスファッション
トレンドをおさえつつエッジの効いたアイテムを取りそろえるセレクトショップ。「OCMS（オクムス）」ファッションを愛する人のための遊び心を持ったリアルクローズを、独自のスタイリングで楽しめる。
■「シーナリー」2月28日（土）オープン ※関西でエストのみ
カテゴリ：レディスファッション
「カジュアル」、「エレガンス」、「スパイス」の3つの要素を軸にして、「相反するものの組合せ」をコンセプトに女性らしいカジュアルで新しいスタイリングを提案。
■「ウィルセレクション」3月18日（水）オープン
カテゴリ：レディスファッション
「いつまでも“かわいい”マインドを持つ、誰からも愛される女性へ…」をコンセプトにカジュアルから上品なスタイルまで、毎日をハッピーに迎えられる、フェミニンなリアルクローズを提案。
■「ドレスレイブ」3月18日（水）オープン ※梅田でエストのみ
“conceptualな遊び心”をコンセプトに、デイリーでカジュアルな感覚で、日常のモードを楽しむ女性へ本当に欲しいもの、着たいものを中心とした新しいスタイリングを提案。
■「ラグナムーン」3月18日（水）オープン ※梅田でエストのみ
洗練された大人の女性をターゲットにしたブランド。都会的でモード感のあるデザインを特徴とし、ワンピースやドレスを中心に、オフィスからパーティーまで幅広いシーンに対応するアイテムを展開。
