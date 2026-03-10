前代未聞の23人退場劇、なぜ起きた? ブラジルの読唇術師マチャドが解き明かす選手間の口論内容
8日のブラジルのカンピオナート・ミネイロ決勝で起きた大規模な乱闘について、読唇術の専門家が当時のやり取りを再現した。アルゼンチン『Ole』が伝えている。
カンピオナート・ミネイロ決勝の後半アディショナルタイム、クルゼイロとアトレチコ・ミネイロの選手たちによる大乱闘が発生し、合計23人が退場処分となる騒動が起きた。この一件について、読唇術を得意とするブラジル人アーティストのグスタボ・マチャド氏が選手同士の会話を読み取り、その内容を再現。動画を自身のインスタグラムに投稿すると、一気に拡散された。
騒動の発端は、アトレチコ・ミネイロのGKエベルソンが相手選手のクリスティアンと接触し、相手が倒れた場面だった。これをきっかけに両チームの選手が入り乱れて衝突。パンチや背後からの殴打、飛び蹴りまで飛び出す大混乱となり、警備スタッフが必死に制止する事態となった。
マチャド氏の読唇によると、エベルソンに倒されたクリスティアンは「この野郎、捕まえてやる。こんなクソみたいなことしたからには報いがある」と激怒。一方のエベルソンは「正気か? 臆病な行為だ」と応酬したという。この2人の怒りの熱が他の選手にも伝染。別の選手が「黙れ、来いよ。何が起きたんだ? こっちへ来い」と挑発するなど、ピッチ上では激しい罵声が飛び交った。
仲裁に入る選手が「おい、やめろ」と止めに入る場面もあったが、興奮は収まらず、「お前が始めた」「踏みつけただろう」と互いに非難。さらには「ロッカールームで決着をつけよう」といった脅迫めいた言葉まで飛び出したとされる。
乱闘の中心人物の一人だったフッキは、その後メディアや自身のSNSで謝罪。処分はまだ正式発表されていないが、ブラジルでは州選手権での出場停止になる見込みで、2試合から最大12試合程度の厳罰になる可能性が報じられている。
A treta de Cruzeiro X Atlético Mineiro DUBLADA! pic.twitter.com/e2rOD7kA0r— Gustavo Machado (@gustavomachadog) March 9, 2026