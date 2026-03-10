16社共同レシピで東北の技術交流を味わえる春の限定醸造体験！いわて蔵ビール「東北魂的IPL」

この記事のポイント 東北魂ビールプロジェクト第22回として、東北の16社が同一レシピで醸造統一銘柄「東北魂的IPL」は3月6日に各社から同時発売3月8日は赤坂見附で16社のビール開栓と交流イベントを実施3月24日はキリンビール仙台工場で分析会、同日夕方に仙台で交流会を予定 東北魂ビールプロジェクト第22回として、東北の16社が同一レシピで醸造統一銘柄「東北魂的IPL」は3月6日に各社から同時発売3月8日は赤坂見附で16社のビール開栓と交流イベントを実施3月24日はキリンビール仙台工場で分析会、同日夕方に仙台で交流会を予定

いわて蔵ビールを中心とした東北魂ビールプロジェクトが3月、16社同一レシピの「東北魂的IPL」を各社で発売します。

同じ設計図で醸しながら、造り手ごとの個性まで味わえる取り組みです。

3月6日の同時発売と、3月8日・3月24日の交流日程まで、押さえておきたい要点を紹介します。

いわて蔵ビール「東北魂的IPL」3月6日同時発売

同時発売日：3月6日参加数：16ブルワリー提供予定：全国のビアパブ（スプリングバレーブルワリー東京 など）販売形態：ボトル・缶

いわて蔵ビールは、岩手県一関市を拠点にクラフトビールを手がけるブルワリーです。

東北魂ビールプロジェクトは2011年11月に始まり、震災後の支援への感謝を「品質の高い一杯」で返すために続いてきました。

今回は第22回として、東北のブルワリーとキリンビール仙台工場、スプリングバレーブルワリーが連携し、同一レシピの醸造と分析を進めます。

同じビールを別の設備で造るからこそ、技術の違いが見え、次の仕込みに生きる具体的な学びになります。

16社同一レシピ醸造の狙いとプロジェクトの意義

プロジェクト開始：2011年11月今回の実施回：第22回初期参加：3社（岩手・秋田・福島）今回の参加：16社

この企画の核は、普段は別々に造っているブルワー同士が、年に一度だけ同じ目標で同じレシピに向き合う点です。

比較できる条件をそろえることで、発酵管理や香りの出し方など、普段は見えにくい差が明確になります。

飲み手にとっても、同じ銘柄名で複数社の仕上がりを選べるため、東北クラフトビールの奥行きを体験しやすいタイミングです。

東北魂的IPLの味わいと飲み比べの楽しみ方

銘柄名：東北魂的IPLスタイル：IPL特徴：大量ホップ使用・ラガー酵母使用

東北魂的IPLは、ホップをしっかり使った華やかな香りと、ラガー酵母由来のすっきりした飲み口を両立した一杯です。

香りの立ち上がりは豊かでも、後味は軽やかなので、最初の一杯にも食中にも合わせやすい味筋です。

同一レシピでも、設備や工程管理の違いで印象が変わるため、複数社を並べた飲み比べで面白さが一段深まります。

醸造現場と原料管理から見る品質づくり

この写真では、前の工程とは別の場面を確認できます。

共同醸造で生まれた東北魂的IPLは、香りと飲みやすさのバランスを楽しめる限定ビールです。

分析実施先：キリンビール仙台工場分析会日程：3月24日検証対象：16社が同一レシピで醸造したビール

今回の取り組みでは、仕込みから発酵までの実作業に加え、キリンビール仙台工場での科学的分析まで実施します。

官能だけでなく数値で確認する工程が入るため、香味の違いを感覚に頼らず検証できる点が大きな強みです。

現場で得た知見を持ち帰って各社の通常醸造に反映できるため、単発企画で終わらない品質向上につながります。

3月8日・3月24日の交流イベントで深まる接点

3月8日：クラフトビアサーバーランド赤坂見附店で16社開栓イベント3月24日：キリンビール仙台工場で分析結果ディスカッション3月24日夕方：クラフトビアマーケット仙台で交流会予定

3月8日は東京で16社のビールを同時に開栓し、造り手と飲み手が直接話せる機会が用意されます。

3月24日は分析結果の共有と議論を経て、同日夕方には仙台で交流会が予定され、学びと体験が一日でつながります。

味わいの違いを楽しむだけでなく、背景にある技術や地域連携まで触れられるのが、このプロジェクトならではの魅力です。

同じ銘柄を複数ブルワリーで飲み比べると、好みの方向性が具体的に見えてきます。

イベント日程を押さえておくと、発売直後の鮮度感と造り手の話を同時に楽しめます☆

東北のクラフトビールを深く知りたい人にとって、今年の3月は外せない時期です。

東北魂ビールプロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. 東北魂的IPLはいつ発売されますか？

A. 2026年3月6日から、参加16社それぞれの銘柄として順次販売されます。

Q. 東北魂ビアプロジェクトとは何ですか？

A. 東北のクラフトビール醸造所が同一レシピで醸造し、技術交流と品質検証を行う共同プロジェクトです。

