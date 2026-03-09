Photo: 小暮ひさのり

やっぱ中継機が一番カンタンなんだよな！

みなさんの家、「この部屋だけネットが繋がらない」とか、「リビングの隅だけ速度が落ちる」とか、「オンライン会議中にフリーズする」とか…ありません？

使えてはいるからと目をつぶりがちですが、Wi-Fiは水や電気と同じ生活インフラ。シャワーがチョロチョロしか出なかったら困るのと同じで、じわじわとストレスが積み重なります。

とくに新生活で部屋が広くなったり、鉄筋コンクリート造に引っ越したりすると、この電波問題が表面化しがちなんですよね…。

そんなときに試してほしいのが、バッファローのWi-Fi中継機です。

僕自身、過去にも中継機で自宅のWi-Fi環境を改善してきましたが、今回は進化モデルをチェックしてみました。

結論から言うと、Wi-Fiに不満があるなら、まず試すべき選択肢はこれです。

Wi-Fi問題にアンサー。今回の主役「WEX-3000AX4EA」

Photo: 小暮ひさのり 本体サイズは140×87×33mm

今回の主役は、バッファローのWi-Fi 6対応中継機「WEX-3000AX4EA」。

見た目はシンプルで、こーんなにコンパクト。でも中身はしっかり現代仕様で、さまざまな機能に対応しているので「とりあえずこれ」で選んでいい奴ですね。

その機能紹介の前に、そもそも、なぜ中継機がカンタンなのか？ ってところを説明させてください。

まずWi-Fiが弱いとき、選択肢はいくつかあります。

1．ルーターをハイパワーモデルに買い替える 2．メッシュWi-Fiを一式導入する 3．有線LANを気合で引き回す 4．中継機を足す

あたりですね。そしてこの中で、一番ハードルが低いのが「中継機を足す」なんです。ルーターはそのままでいいし、工事や配線も不要。コストも安めで、設定も簡単ですね。

その効果は「いまある環境に電波の拠点が増える」、これが効果てきめん。

たとえるなら、1DKをリビングのライトひとつで暮らすのは無茶だけど、キッチンにもライトを追加すれば隅々まで快適って話。方法としては「それはそう」でシンプルなんだけど、生活動線のストレスが消えるのはイメージできますよね。中継機はそんな「追加のライト」的なポジションです。

使い方も簡単。ボタンひとつであっという間に「中継」準備完了！

Photo: 小暮ひさのり

この中継機の何がいいか？ ポイントはいろいろあるのですが、やっぱ最初に推したいのがこれ。コンセントにそのままぶっ刺せるので、設置のために棚などを用意しなくても済むんです。コンセントの下のポートに挿した際に、上のポートを塞がないのもポイント。

加えて、電源コードやスタンドも付属しているので、コンセントから離れた場所でも使えます。この設置の柔軟さは全ルーターで欲しいところですねー。

Photo: 小暮ひさのり

接続も本当に簡単。3分で準備が終わります。

具体的には、中継機「WEX-3000AX4EA」を今あるWi-Fiルーター（写真の機種はバッファローの「WSR3600BE4P-WH」です）の近くで電源に接続して、WPSボタンをそれぞれ押すだけでOK。

簡単に今のWi-Fi情報を引き継いで「中継」として働いてくれます。今回は同じくバッファローのルーターを使っていますが、WPSボタンがあれば他社ルーターでも基本問題ありません。

この手軽さは正直、感動するレベルですね…。

Photo: 小暮ひさのり セットアップガイド、電源コード、スタンドも標準付属です。ありがてえ…

「WPSボタン？なにそれ？」という方も多いと思いますが、そこも大丈夫！

パッケージには図解入りのセットアップガイドも付属しているので、こちらを見ながら進めればOKです。こうした、極力「簡単に」「誰でも」使えるようにという配慮は、国内メーカーらしい安心感だなぁ。

動画を諦めていた部屋が快適になった、その理由

Photo: 小暮ひさのり

いくつか置き場を試しましたが、効果が高かったのが2階廊下への設置。

2階の子ども部屋は、1階リビングのWi-Fiルーターから離れていて、Wi-Fiが不安定。ゲーム機のネットが途切れるたびに文句が届いていましたが、中継機設置後はクレームがスンっと止まりました

同じく2階にある僕の書斎もネットが安定してニッコリ。オンライン会議で画質がガビガビになることもなくなりました。やっぱ中継機は効きますね！

「でも、中継機って、正直どれも同じでしょ？」

そう思っている人、けっこう多いはず。でも、ここはちゃんと差が出ます。理由を説明しますね。

今回試した「WEX-3000AX4EA」は高速なWi-Fi 6対応。しかも、4ストリーム（2×2＋2×2）という構成となっています。ここが効くポイント。

このストリーム数は、「通信の車線数」みたいにイメージしてください。

オンライン会議をしながら資料をダウンロード。その横で家族がゲーム、動画視聴…と、現代的なネットの使い方が重なると、2車線道路だとデータのやりとりが渋滞しがち。これが、4車線あることで分散されて余裕もでます。端末側も2×2が主流なので、現実的な家庭環境にちょうどいい構成なんです。

Image: バッファロー

そして高速な5GHz帯にはアンテナを3本搭載。これも効きます。

3本目のアンテナが電波をより効率よく届けるための最適化用として働いてくれるので、2本アンテナのスマホやPCに対しても、より有利な状態で電波を届けられる設計ですね。

Photo: 小暮ひさのり

外付けアンテナは前後左右に動くので、狙った方向に効率良く電波を届けられますし、通信端末に向けて最適な電波を届ける「ビームフォーミング」にも対応しているのもポイント。

これらの技術が、「通信できるけど遅い」「アンテナは立ってるのに通信がたまに止まる」といった惜しいWi-Fiを、しっかりと底上げできる理由に繋がっているんです。

動画も快適に！ Wi-Fi 6の旨味が実感できる

Photo: 小暮ひさのり

快適さを感じたシーンはまだあります。動画視聴、快適になっちゃった！

電波自体が安定したってのもあるんですが、「WEX-3000AX4EA」ではWi-Fi 6のワイドバンド5GHz（160MHz）にも対応しているのが効いたのかなって。

え？それなに？って人も多いと思うので説明しますね。ざっくりいうと下のイラストのような感じ。

Image: バッファロー

データの移動をトラック輸送に例えてみます。

以前使っていた中継機は80MHz。いわば1台のトラックで荷物を何往復も運んでいる状態でした。でも「WEX-3000AX4EA」は160MHzと道路幅が倍なので、一度に運べる荷物の量も増えます。

だから動画のような重いデータでも、渋滞しにくい。動画配信のような大きなデータ転送がより速く、安定するってわけですね。

利用にはルーター親機・スマホなどの端末側も160MHz対応が必要ですけど「単に電波を遠くへ飛ばすだけではなく、速く効率よく届ける」ここが、旧世代中継機との決定的な違いですね。

「WEX-3000AX4EA」は、ただ繋がるようになるだけじゃなくて、快適に繋がるを目指せる中継機。確実に体験の底上げへとつながりますよ。

家じゅうをひとつのWi-Fiに。今どきの中継機はメッシュWi-Fiもオマカセ

Image: バッファロー

この「WEX-3000AX4EA」は、さらに旨味があります。

「Wi-Fi EasyMesh」というメーカーを超えたメッシュの統一規格をサポートしているので、同じく「Wi-Fi EasyMesh」対応ルーターが家にある人はおめでとうございます。メッシュ化が狙えます。

でも中継とメッシュ、何が違うの？

これ正直わかりにくいですよね。簡単に説明すると、メッシュWi-Fiは「家じゅうをひとつのWi-Fi」として賢く管理してくれるのが強み。

中継だと、部屋を移動するなど接続先の切り替えが起こるタイミングで、一瞬もたつく可能性もありますが、メッシュWi-Fiでは、自動で最適な電波へと素早く切り替えてくれます。

たとえば、ライブ配信を見ながら1階2階を行き来しても途切れたりせず、常にベストなコンディションでWi-Fiを利用できるってわけ。

Photo: 小暮ひさのり

さらに気が利いているのが、「WEX-3000AX4EA」は、LANポートでの有線接続でもメッシュWi-Fi化できるところ。

壁に宅内配線のLANポートが生えているなら、そちらに繋ぐことで、さらなる安定化が狙えますね。それこそ、Wi-Fiの届きにくい鉄筋コンクリート造などでも、繋がるエリアを大幅拡張できますよ。

こうして、構成の自由度が高いので、いまは中継として使い、将来はメッシュへの拡張も視野に入れられる。この、買い足しても無駄にならない感じは、インフラ機器として大きな安心材料かなと！

まずは電波を足す。それだけで、暮らしは変わる

Photo: 小暮ひさのり

Wi-Fiの不満って、いつの間にか慣れと諦めに変わってしまいます。

「この部屋は遅いもの」「会議はたまに固まるもの」という現状も、本当は我慢しなくていいもの。今回試した「WEX-3000AX4EA」があれば、我慢で積み重なったストレスがスゥッと溶けていくと思いますよ。

実際、2階の子ども部屋や書斎のネットは安定。動画視聴もスムーズになりました。

いまの環境に電波の拠点をひとつ足すだけでこの変化ですから、リアルな体感として「やっぱ中継機、効くなぁ」です。

「WEX-3000AX4EA」の価格は2026年3月時点で実売およそ1万円前後と、ルーターを丸ごと買い替えるより現実的で、設置も簡単。Wi-Fiは生活インフラだからこそ、不満があるならまずは中継機という一手を。

重ねて言いますが、中継機が一番カンタンなんです！

