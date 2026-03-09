1位は291.3万円、2位から4位は300万円台

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、中国＆四国地方（鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知の9県）に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング2025【中国＆四国地方】」を作成した。単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位になったのは、イタミアート（岡山県岡山市）で、平均年収291.3万円、平均年齢28.5歳、従業員数は114人だった。同社はのぼり旗や看板など販促物の製造・販売会社で、ECサイト「のぼりキング」を展開。特にのぼり旗の販売分野で業界トップクラスの実績を誇る。24年4月8日に東証グロース市場に上場していて、初登場となった前回のランキング（『年収が低い会社ランキング2024【中国＆四国地方】』）では2位（平均年収316.8万円）だった。

2位は、障がい者の就労支援や障がいのある子どもたちの放課後等デイサービスを行うマルク（愛媛県松山市）で、平均年収は346.6万円だった。平均年齢は33.6歳で、従業員数は96人だった。同社は19年3月5日に東京証券取引所 TOKYO PRO Market（以下、「TPM」）に上場したが、「上場維持に伴う各種コストを、人材への投資へと振り向けていく」などといった理由から、26年4月10日を上場廃止日として申請している。

3位は日本セラミック（鳥取県鳥取市）で、平均年収は396.1万円、平均年齢は40.9歳、従業員数は297人だった。同社は赤外線センサーや超音波センサーなどの開発・製造・販売をしている。

4位はトワライズ（鳥取県米子市）で、平均年収は397.8万円、平均年齢は44.0歳、従業員数は214人だった。同社はクレジットカードやショッピングクレジット事業を全国展開する。24年7月に山陰信販から社名変更し、24年10月23日にTPMに上場した。

5位は、ベルグアース（愛媛県宇和島市）で、平均年収が400.8万円、平均年齢は39.2歳、従業員数は231人だった。同社は野菜苗の生産販売などを行っている。

ランキング完全版では、6位以下を含めた全75社の順位と平均年収を掲載している。ぜひ、確認してみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部）