７日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜・深夜０時５０分）に、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがゲスト出演。ＮＨＫに入社した頃に遠距離恋愛をしていたことを明かした。

ＮＨＫ時代にリポーターをつとめていた「あさイチ」でお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の大吉と共演していた中川アナは冒頭からハイテンション。「プエルトリコって、カリブ海の島に住んでいたので、それを引きずっている」と話すと、「女性海賊なんだ」と番組レギュラーの元「ＴＯＫＩＯ」の松岡昌宏。これを聞いた中川アナは「めちゃくちゃいい名前！カリブの海賊だ」とさらにテンションが上がっていた。

ＮＨＫには９年間在籍。秋田に３年、広島に１年赴任し東京勤務に。これを聞いた松岡から「遠距離（恋愛）だ、彼氏とは」とふられると、「はい」とさらりと遠距離恋愛を認めた中川アナ。「長野とか山梨とか近隣の県を希望で出していたんです。当時付き合っていた彼がいたので、秋田と聞いた時は泣きました」と明かした。

これには大吉が「探そうと思えば相手を探せるんだから、ヒントを言うのは良くない」と心配していた。

また、大吉から「フリーになってよかったことたくさんあるでしょ？ ３つ言ってください」と言われると「まず１つ目は自由に話せるようになった。自己表現できる」と返答。「あと、衣装。ＮＨＫは目のやり場に困るような格好はしないとかあったので。今はちょっとミニスカートがはけちゃったり、ノースリーブも多めに着られちゃうとか、夏は最高に楽しかった」とイキイキとした表情で語った。

なお、３つ目は「頑張れば頑張るだけ（収入が増える）」と挙げ、「仕事がいただけなくなったらゼロになっちゃうので、その刺激が今は楽しいですね」と話した。