元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。“NG”を出したことでの影響を振り返った。【写真】肩出しで艶感…ほんのり酔いの中川安奈居酒屋で、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。森香澄と中川のほか、加納（Aマッソ）、村重杏奈というメンバーで語った。過去にグラビア写真集を発売。そのビジュアルについて、村重は「布